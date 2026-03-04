La película de Juego de Tronos ya tiene guion y adapta la historia de Poniente más esperada por los fans

Juego de Tronos supo marcar un punto de inflexión en la pequeña pantalla, haciéndola tan grande como era posible en la década de 2010. Durante sus ocho temporadas mantuvo en vilo a millones de espectadores y, pese a que el final no llegó a convencer, todavía siete años después de terminar sigue siendo uno de los ejes de la televisión moderna.

Drogon quemando el Trono de Hierro | HBO

Por eso, no es extraño que HBO quisiera hacer del imaginario de George R.R. Martin su principal sello de identidad. En cuanto la serie principal concluyó, la cadena se puso manos a la obra para diseñar los planes con los que continuar la saga; lanzando múltiples balas al aire hasta dar con el blanco.

Entre proyectos cancelados y aquellos que se guardaban en el fondo del cajón, La Casa del Dragón fue el primer spin-off en ver la luz, ya con la tercera temporada a punto de estrenarse. Además, este mismo año ha sido el turno de El caballero de los Siete Reinos, otro éxito más para el historial de Poniente.

El caballero de los Siete Reinos, con Dunk y Egg | HBO Max

Sin embargo, el siguiente paso en esta cadena de historias ambientadas en dicho universo podría ser incluso más ambicioso. Y es que, a diferencia del resto de las producciones, el próximo proyecto de Juego de Tronos se orientaría a un estreno masivo en cines.

Se trata de la película cuyo desarrollo ya se anunció en 2024; pero que, hasta ahora, había estado en un segundo plano. Desde Page Six han sabido que la cinta ya tiene listo el borrador del guion, el cual ha "entusiasmado" al equipo directivo de Warner Bros Discovery (actuales dueños de HBO).

Vermax, el dragón de Jacaerys en La Casa del Dragón | Max

El mismo medio ha revelado la presunta trama de la película: la historia de Aegon, el Conquistador. Esta trama, si bien son los cimientos de todo lo que se conoce de Poniente, jamás se ha adaptado. Ni tan siquiera se ha podido ver a un Aegon en forma de flashback. Todo lo que se sabe de este personaje es a través de las historias que otros cuentan en Juego de Tronos y La Casa del Dragón.

Aegon fue el primero en unificar los Siete Reinos (para convertirlos en Nueve) y asentar la dinastía Targaryen que terminó con Daenerys y Jon. "Todo Juego de Tronos se remonta a él y nunca lo han visto en ninguna de las series", comenta una fuente asociada al proyecto. Unas palabras que confirman la apoteósica guerra con dragones como nunca antes que se ha planteado en este guion.

Daenerys Targaryen y Jon Snow | HBO

Ahora bien, es importante recordar que Warner Bros. está cambiando de manos y ahora será Paramount Skydance la que lidere los proyectos de HBO. Por lo tanto, en un momento de cambios, todo puede pasar.

No todos los proyectos de Warner Bros. llegarán a término cuando otro se siente en el trono del estudio. Sin duda, se avecina una batalla de guiones e ideas que llevará a algunos a la gloria de la gran pantalla y a otros al vacío más absoluto. Porque ya se sabe lo que se dice: "Cuando se juega al juego de tronos, o ganas o mueres".