Así era el periodista Fernando Ónega, la voz de la Transición, fallecido a los 78 años

El padre de Sonsoles Ónega, uno de los cronistas más reconocidos de la Transición hacia la democracia, fallecía el 3 de marzo en Madrid, dejando una huella imborrable en el mundo de la comunicación.

Fernando Ónega

El periodista Fernando Ónegafallecía ayer, 3 de marzo en Madrid. A sus 78 años, el padre de Sonsoles Ónega se marchaba dejando atrás un legado imposible de olvidar.

Fernando Ónega

Desde muy pequeño, su pasión por la comunicación y su talento con la palabra le llevaron a iniciarse en el mundo del periodismo en Galicia. Sin embargo, fue en Madrid cuando se convirtió en una figura clave para el panorama mediático de nuestro país.

Su trayectoria estuvo marcada por su nombramiento en 1977 como director de Prensa y portavoz de la Presidencia del Gobierno en el primer Ejecutivo de Adolfo Suárez. Fue entonces cuando se convirtió en una de las voces más importantes de la Transición española.

Durante cinco décadas de trayectoria profesional, dirigió informativos de Cadena SER y Antena 3 y hace apenas un año, le nombraban miembro de honor de la Real Academia Europea de Doctores.

Hoy, despedimos a Fernando Ónega, un periodista inigualable o, como él mismo se definía, un "jornalero de la palabra". ¡Dale al play para ver quién era Fernando Ónega!

