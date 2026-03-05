Última hora de la guerra en Oriente Próximo: Irán niega haber disparado ningún misil hacia Turquía

Sexto día de guerra en Oriente Próximo y los bombardeos no cesan, además la idea de que iba a ser una guerra de pocas semanas se va alejando y el Pentágono ya apunta a que podría prolongarse hasta dos meses. Israel sigue centrando sus oleadas de ataques en Teherán y en el Líbano. En las últimas horas ha atacado una infraestructura de Hezbollah en Beirut cuyo líder no ha tardado en contestar. Acusa a Israel de lanzar una "guerra premeditada" contra el Líbano.

"Nuestra preocupación es continuar con nuestra defensa, derribar los objetivos del enemigo israelí-estadounidense" Irán, por su parte, responde y ataca un centro de datos de Amazon en Bahréin. En Jerusalén han sonado las alarmas y sobre Tel Aviv nueva oleada de misiles. En Catar, las autoridades recomiendan evacuar las zonas cercanas a la embajada de EE.UU. en Doha, de momento, sin victimas mortales en este sexto día de ataques cruzados.

A través de un comunicado, las Fuerzas Armadas de Irán han manifestado que respetan la soberanía de Turquía y niegan haber disparado ningún misil hacia su territorio. Este desmentido llega después de que el ministerio de Defensa turco informase de que un misil balístico disparado desde Irán hacia el espacio aéreo turco tras pasar por Siria e Irak había sido destruido por los sistemas de defensa aérea y antimisiles de la OTAN sobre el Mediterráneo oriental.

El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, ha afirmado en el Pentágono que la guerra podría durar hasta dos meses. "Puedes decir cuatro semanas, pero podrían ser seis, ocho o tres" y asegura que son EE.UU. e Israel los que están marcando por completo "el ritmo" de la guerra. "EE.UU. está ganando de manera contundente, devastadora y sin piedad. Esto nunca se concibió como una pelea justa", añadió el secretario de Guerra. Además, indicó que, una vez controlados los cielos iraníes, EE.UU. Empezará a emplear "bombas de gravedad de precisión guiadas por GPS y láser de 500, 1000 y 2000 libras, de las cuales tenemos unas reservas prácticamente ilimitadas".

Y si eso es lo que ocurre en el campo de batalla, en el apartado diplomático de esta guerra hay que destacar que en las últimas horas, el Senado de Estados Unidos ha rechazado una resolución presentada por el Comité de Relaciones Exteriores que buscaba detener la ofensiva militar en Irán. La moción ha contado con 47 votos a favor, todos demócratas o independientes próximos a las posiciones de este partido a excepción del republicano de Kentucky Rand Paul, y 53 votos en contra

Tiene la administración Trump otra batalla abierta y esta es con España. Pedro Sánchez resucitó de "no a la guerra" y defendió rotundamente que España no estaba al lado "de este desastre". Poco después, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, acusaba horas después al Gobierno español de haber actuado "de forma terrible" y de "poner en riesgo la vida de los estadounidenses". Justo después de una reunión entre Margarita Robles y el embajador estadounidense en España la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en rueda de prensa aseguró que España ya estaba cooperando con su país: "Tengo entendido que, en las últimas horas, han acordado cooperar con el Ejército estadounidense. Por lo que sé, se está coordinando con sus homólogos en España". Algo que fue desmentido "tajantemente" por el ministro de Exteriores Albares.

