Guerra en Oriente Próximo
Última hora de la guerra en Oriente Próximo: Irán niega haber disparado ningún misil hacia Turquía
Sigue en directo la última hora de la guerra en Oriente Próximo.
Sexto día de guerra en Oriente Próximo y los bombardeos no cesan, además la idea de que iba a ser una guerra de pocas semanas se va alejando y el Pentágono ya apunta a que podría prolongarse hasta dos meses. Israel sigue centrando sus oleadas de ataques en Teherán y en el Líbano. En las últimas horas ha atacado una infraestructura de Hezbollah en Beirut cuyo líder no ha tardado en contestar. Acusa a Israel de lanzar una "guerra premeditada" contra el Líbano.
"Nuestra preocupación es continuar con nuestra defensa, derribar los objetivos del enemigo israelí-estadounidense" Irán, por su parte, responde y ataca un centro de datos de Amazon en Bahréin. En Jerusalén han sonado las alarmas y sobre Tel Aviv nueva oleada de misiles. En Catar, las autoridades recomiendan evacuar las zonas cercanas a la embajada de EE.UU. en Doha, de momento, sin victimas mortales en este sexto día de ataques cruzados.
A través de un comunicado, las Fuerzas Armadas de Irán han manifestado que respetan la soberanía de Turquía y niegan haber disparado ningún misil hacia su territorio. Este desmentido llega después de que el ministerio de Defensa turco informase de que un misil balístico disparado desde Irán hacia el espacio aéreo turco tras pasar por Siria e Irak había sido destruido por los sistemas de defensa aérea y antimisiles de la OTAN sobre el Mediterráneo oriental.
El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, ha afirmado en el Pentágono que la guerra podría durar hasta dos meses. "Puedes decir cuatro semanas, pero podrían ser seis, ocho o tres" y asegura que son EE.UU. e Israel los que están marcando por completo "el ritmo" de la guerra. "EE.UU. está ganando de manera contundente, devastadora y sin piedad. Esto nunca se concibió como una pelea justa", añadió el secretario de Guerra. Además, indicó que, una vez controlados los cielos iraníes, EE.UU. Empezará a emplear "bombas de gravedad de precisión guiadas por GPS y láser de 500, 1000 y 2000 libras, de las cuales tenemos unas reservas prácticamente ilimitadas".
Y si eso es lo que ocurre en el campo de batalla, en el apartado diplomático de esta guerra hay que destacar que en las últimas horas, el Senado de Estados Unidos ha rechazado una resolución presentada por el Comité de Relaciones Exteriores que buscaba detener la ofensiva militar en Irán. La moción ha contado con 47 votos a favor, todos demócratas o independientes próximos a las posiciones de este partido a excepción del republicano de Kentucky Rand Paul, y 53 votos en contra
Tiene la administración Trump otra batalla abierta y esta es con España. Pedro Sánchez resucitó de "no a la guerra" y defendió rotundamente que España no estaba al lado "de este desastre". Poco después, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, acusaba horas después al Gobierno español de haber actuado "de forma terrible" y de "poner en riesgo la vida de los estadounidenses". Justo después de una reunión entre Margarita Robles y el embajador estadounidense en España la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en rueda de prensa aseguró que España ya estaba cooperando con su país: "Tengo entendido que, en las últimas horas, han acordado cooperar con el Ejército estadounidense. Por lo que sé, se está coordinando con sus homólogos en España". Algo que fue desmentido "tajantemente" por el ministro de Exteriores Albares.
Última hora de la guerra en Oriente Próximo | Irán advierte a los grupos separatistas
Irán ha advertido a los grupos separatistas que no confundan la situación con una "oportunidad". Según medios iraníes, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Lariyani, ha lanzado un mensaje asegurando mantener el control.
"Los grupos separatistas no deberían confundir la situación actual con una oportunidad. Mostraremos tolerancia cero hacia ellos, y nuestras Fuerzas Armadas mantienen el control total sobre el asunto".
El aviso llega tras atacar posiciones de grupos kurdos en el Kurdistán iraquí. "Hemos atacado los cuarteles de grupos kurdos opositores en el Kurdistán iraquí con tres misiles", informó la Base Jatam al Anbiya, el comando central unificado de las Fuerzas Armadas iraníes, según IRNA
Última hora de la guerra en Oriente Próximo | El Pentágono dice que la guerra puede durar "8 semanas"
Donald Trump aseguró que tiene munición suficiente para completar su campaña contra Irán y abrió el plazo de duración de esta guerra hasta los dos meses. "Puedes decir cuatro semanas, pero podrían ser seis, ocho o tres". En el Pentágono el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, quien aseguró que son EE.UU. e Israel los que están marcando por completo "el ritmo" de la guerra.
Última hora de la guerra en Oriente Próximo | Un torpedo de EEUU hunde un buque iraní y deja al menos 84 muertos
Un buque de guerra iraní IRIS Dena se ha hundido en aguas internacionales debido al torpedo de un submarino de Estados Unidos. Al menos 84 tripulantes han fallecido y la Marina de Sri Lanka continúa la búsqueda de decenas de personas. Hasta el momento han logrado rescatar con vida a 32 marineros, quienes se encuentran ingresados recibiendo atención médica en el Hospital Nacional de Galle. El secretario de Defensa de EE.UU. UU., Pete Hegseth, confirmó que un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní en el océano Índico, en lo que describió como el primer hundimiento de un barco enemigo mediante el uso de un torpedo desde la Segunda Guerra Mundial. Según los registros de navegación citados en Sri Lanka, la fragata iraní regresaba a su país tras haber participado en una revista naval internacional y en ejercicios militares conjuntos en la ciudad costera de Visakhapatnam, en la vecina India, cuando fue interceptada y destruida.
Última hora de la guerra en Oriente Próximo | Llega a Torrejón un vuelo con 171 españoles repatriados
Aterriza en Madrid el primer avión fletado por el ministerio de Defensa con españoles repatriados de países de Oriente Próximo. En total han viajado 171 españoles, muchas familias. Con este vuelo ya son unos 400 los españoles repatriados hasta la fecha.
Última hora de la guerra en Oriente Próximo | El Senado rechaza rechaza una resolución para frenar la guerra
Los republicanos estadounidenses han logrado rechazar en el Senado una resolución presentada por el Comité de Relaciones Exteriores que buscaba detener la ofensiva militar en Irán. La moción ha contado con 47 votos a favor, todos demócratas o independientes próximos a las posiciones de este partido a excepción del republicano de Kentucky Rand Paul habitual opositor al despliegue de tropas en el exterior, y 53 votos en contra.
Última hora de la guerra en Oriente Próximo | Irán niega haber disparado un misil hacia Turquía
Irán ha atacado en las últimas horas un centro de datos en Amazon en Bahréin. En Jerusalén han sonado las alarmas y sobre Tel Aviv nueva oleada de misiles. En Catar, las autoridades recomiendan evacuar las zonas cercanas a la embajada de EE.UU. en Doha. Además el ministerio de Defensa turco informó de que un misil balístico había sido disparado desde Irán hacia el espacio aéreo turco. Pero, las Fuerzas Armadas de Irán aseguran que respetan la soberanía de Turquía y niegan haber disparado ningún misil hacia su territorio.
Última hora de la guerra en Oriente Próximo | Israel sigue centrando su ofensiva en Teherán en el sexto día de guerra
Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo en este sexto día de guerra en Oriente Próximo. Israel sigue centrando su ofensiva en Teherán, nuevas explosiones fueron a sacudir la capital iraní a lo largo de la noche y la madrugada de este jueves, según información de medios de la región. La agencia iraní Tasnim aseguró que las defensas antiaéreas iraníes se activaron alrededor de las cinco de la mañana y que se escucharon varias explosiones.
