Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Condena

Seis años de prisión a un hombre diagnosticado con el 'síndrome de cuidador quemado' que dejó morir a su esposa

Los hechos ocurrieron en Madrid y el Tribunal Supremo ya ha confirmado la sentencia, la mujer estuvo tres días en el suelo de la vivienda en "condiciones higiénicas degradantes".

Condenado seis a&ntilde;os de prisi&oacute;n por dejar morir a su mujer enferma y dependiente

Condenado seis años de prisión por dejar morir a su mujer enferma y dependientePixabay

Publicidad

Manuel Pinardo
Publicado:

Un hombre de 66 años ha sido condenado a seis años y seis meses de prisión por dejar morir a su esposa, enferma y dependiente en su domicilio. El hombre estaba diagnosticado con el 'síndrome de cuidador quemado'. Los hechos ocurrieron el 1 de diciembre de 2022 y el Tribunal Supremo ya ha confirmado la condena.

La mujer de 67 años cayó al suelo sin el auxilio del equipo de oxigenoterapia del que dependía su salud, sufría varias enfermedades, esclerosis múltiple, obesidad e insuficiencia cardíaca. En ese momento, el hombre tomó la decisión de no auxiliar a su mujer ni llamar a los servicios de emergencia, dejándola tirada en la habitación de la vivienda.

Escasa ayuda por parte de su marido

La mujer, que estuvo en el suelo durante tres días, únicamente recibió la medicación analgésica proporcionada por su marido, una almohada que se la acomodó en la cabeza y una manta con la que le arropó. Además, durante todo ese tiempo, la mujer se orinó y defecó encima.

Pasados tres días, la mujer falleció por neumonía seguida de insuficiencia respiratoria aguda. El fallecimiento pudo evitarse con muy alto grado de probabilidad si se hubiera solicitado la intervención de los servicios de emergencias, recibiendo la asistencia médica y sanitaria necesaria.

'El síndrome del cuidador quemado'

El diagnóstico proporcionado por la sentencia, explica que el condenado atravesaba una situación personal por el cuidado de su esposa que "mermaba sus facultades intelectivas y volitivas sin abolirlas por completo".

La Audiencia de Madrid le condenó a seis años y medio de prisión por homicidio por omisión. En el recurso alegado por el marido ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se destaca "la grave afectación psicológica" del hombre. En ese momento, "estaba bloqueado" lo que le impidió facilitar la ayuda necesaria y llamar a los servicios de emergencia. Finalizando que "el grave trastorno mental obliga, por razones de humanidad y proporcionalidad, a rebajar la pena impuesta en dos grados".

Contundente respuesta del tribunal

El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso en la sentencia del 19 de febrero. La sala califica el trastorno como "relevante" permitiendo incluir en la sentencia "el déficit de culpabilidad".

Concluye el propio tribunal lamentando las "duras y muy tristes circunstancias personales en las que vivía el condenado", pero que el sufrimiento provocado a la mujer debido a los tres días que estuvo en el suelo en "condiciones higiénicas absolutamente degradantes", es el detonante de la sentencia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Continúa la búsqueda para localizar al desaparecido tras el derrumbe de una pasarela en Santander en el que murieron cinco personas

Continúa el dispositivo de búsqueda para dar con el desaparecido en el accidente de Santander

Publicidad

Sociedad

Día Mundial de la Obesidad

Día Mundial de la Obesidad: ya hay más de 1.000 millones de afectados en el mundo

La UVI móvil se desplazó al lugar de los hechos pero no pudieron reanimarle

Muere un joven de 27 años al caerle dos pacas de paja de 200 kilos en Guadalajara

Continúa el dispositivo de búsqueda para dar con el desaparecido en el accidente de Santander

Continúa la búsqueda para localizar al desaparecido tras el derrumbe de una pasarela en Santander en el que murieron cinco personas

Un coche de policía en Francia
Cadáver

Hallan descuartizado a un joven español de 33 años en París: "Había una cabeza en el baño y un torso en una caja"

Condenado seis años de prisión por dejar morir a su mujer enferma y dependiente
Condena

Seis años de prisión a un hombre diagnosticado con el 'síndrome de cuidador quemado' que dejó morir a su esposa

Noticias de hoy
Noticias hoy

Noticias de hoy, miércoles 4 de marzo de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, miércoles 4 de marzo de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Reparación y actualización del telescopio espacial Hubble
Efemérides

Efemérides de hoy 4 de marzo de 2026: ¿Qué pasó el 4 de marzo?

Consulta las efemérides de hoy 4 de marzo de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Hula

Un paciente del hospital de Lugo se niega a marcharse tres semanas después de recibir el alta

Los servicios de Emergencia trabajan en la zona del derrumbe

Un muerto y varios heridos tras el derrumbe de un edificio de dos plantas en Siete Iglesias de Trabancos, Valladolid

ExDAO dice que no forzó a la denunciante a quedarse en la casa y achaca a "celos" la acusación de agresión sexual

El exDao de la Policía asegura que la denunciante actuó "por celos" y que las grabaciones "no encajan" con la querella

Publicidad