Nicolás Redondo, sobre el 'cierre' de las bases de EEUU en España: "¡Lo vamos a pagar!"

El expolítico expulsado del PSOE ha hecho un interesante y profundo análisis de la actualidad internacional. La guerra desatada en Oriente Medio y la postura del Gobierno Español que levanta reacciones a su paso, tendrán consecuencias negativas para España, según Nicolás Redondo.

Nicolás Redondo

Nicolás Redondo Terreros analizaba que la geopolítica internacional está inmersa en un cambio de paradigma. La asimilación y la postura que se tenga frente a esa ruptura abrupta del orden establecido desde el final de la Segunda Guerra Mundial será determinante en el nuevo tablero que se dibuje.

"Todo tiene su vigencia"

El que fuera secretario general del PSOE de País Vasco advierte que "tenemos un problema".

"Si yo fuera Macron, mira cómo son de grandilocuentes, diría: 'La ONU y el sistema internacional está muerto cerebralmente", expresaba el expolítico, para ilustrar el cambio de tercio en el que coinciden la inmensa mayoría de analistas.

El miedo a la competencia

Uno de los principales factores que aprecia Nicolás en esa evolución -que no implica necesariamente una mejora- es la irrupción de un nuevo actor que "compite con Estados Unidos de verdad, como nunca compitió Rusia", China.

Eso, junto con la presencia de Donald Trump da lugar a un cóctel convulso de inestabilidad y de aparición de conflictos armados como estamos viendo: "Veremos cómo terminará...", decía Nicolás.

Las bases de EEUU en España, 'cerradas'

El político descartaba hacer un alegato presumiblemente vacío y "muy socorrido", en pro de los derechos humanos o de la mujer, o contrario a la guerra: "Eso lo puede decir el presidente del Gobierno o Miss Universo en el próximo certamen".

"No pintamos nada"

Nicolás Redondo es contrario a la restricción del Ejecutivo de Pedro Sánchez a que el Ejército de Estados Unidos utilice sus bases en territorio español para dará poyo a las misiones ofensivas en Oriente Medio. Considera ineludible que la posición de España debe estar alineada, primero con las grandes potencias europeas -al contrario de lo que está sucediendo-, y segundo con Estados Unidos, "con todos los matices que se quiera", añadía mientras consideraba la posición en que estaría quedando la credibilidad y fiabilidad de España en el tablero internacional.

Por último Nicolás se dirigía abiertamente a los espectadores, mirando directamente a cámara para lanzar una advertencia:

"Sánchez está utilizando la política exterior como política doméstica y no tengáis duda: ¡Lo vamos a pagar! Sin duda ¡Lo vamos a pagar! Hoy mañana o pasado", exclamaba al mismo tiempo que calificaba las vías diplomáticas internacionales del presidente español como "veleidades de foto-call", que "vamos a pagar los españoles a corto y medio plazo".

