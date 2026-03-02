La denuncia de los españoles atrapados en Emiratos Árabes: "Estamos más respaldados por las autoridades locales que por las nuestras"

Tania y Michael son dos turistas españoles sumidos en la incertidumbre a los que la escalada bélica de Oriente Medio ha pillado desprevenidos en Emiratos Árabes Unidos. Actualmente están atrapados allí, refugiados en su hotel, y "pasando casi todo el tiempo en recepción" para evitar las plantas más altas del edificio en las que están sus habitaciones.

Información escasa de la embajada

Ambos han reclamado una mayor información por parte de las autoridades diplomáticas españolas. Denuncian que están padeciendo un completo abandono pese a la situación bélica que les rodea. Cuando han conseguido contactar "después de 40 o 50 llamadas", han recibido unas recomendaciones insuficientes. Michael, cuya pareja está embarazada explicaba esas indicaciones: "Que sigamos sus cuentas de Twitter y de Instagram, y que permanezcamos en el hotel. Está muy bien, pero es insuficiente (...) Cuando hablé con la chica de la embajada le dije: 'ni siquiera me estás preguntando los datos para saber quiénes somos'".

"Personalmente nosotros nos sentimos más respaldados por las autoridades de Emiratos que por las nuestras propias", sentenciaba Michael, evidenciando la tensión en la que viven los turistas atrapados.

"No sabemos cuándo vamos a volver"

Desconocen cuándo serán capaces de regresar a España, desde Emiratos Árabes desaconsejan un larguísimo trayecto por carretera hasta Turquía para volar desde allí a España. Así lo aseguraba Tania, preocupada sobremanera dado que hijo mayor padece TDAH: "No sabemos cuándo vamos a volver. El trayecto terrestre es más inseguro".

Su situación contrasta sobremanera con la de Andrea y Ana, dos españolas también, pero residentes en el país de Oriente Medio, permanecen en sus casas con relativa tranquilidad, siguiendo las recomendaciones de las autoridades locales. La situación de calles completamente desiertas les recuerda al confinamiento decretado durante la pandemia de Covid-19.

