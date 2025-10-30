Paco Marhuenda, sobre Pedro Sánchez: "Es un gran farsante"

Sin duda es la noticia de la semana. La comparecencia del presidente del Gobierno a la comisión de investigación del Senado, a propósito del caso Koldo. Los senadores que la componen trataban de aclarar el nivel conocimiento o participación de Pedro Sánchez en los presuntos delitos de José Luis Ábalos, Santos Cerdán o Koldo.

El presidente respondía con evasivas o eludía las respuestas concretas, según opinaba la senadora de UPN, María del Mar Caballero Martínez, primera senadora en preguntarle. Quién decía esperar algo así, pero no de forma tan "excesiva".

Las críticas a Sánchez y sus acólitos llegaban desde distintos frentes. Primero José Peláez, después Rubén Amón y Susanna Griso. Pedro Sánchez hablaba de "circo" o "pérdida de tiempo", más bien parecía un esperpento donde el presidente de la comisión repartía llamadas al orden a distintos participantes.

El periodista y director del periódico 'La Razón' Paco Marhuenda, reaccionaba con contundencia a los acontecimientos que acogía la sala 'Clara Campoamor' de la Cámara Alta.

"Es Sánchez en Estado puro. Me fascina porque es un gran farsante que se dedica al obstruccionismo", sentenciaba Marhuenda, que destacaba esas continuas evasivas que advertía el periodista en las respuestas del presidente del Gobierno.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.