¿Apoyo al no de España al uso de las bases americanas?, responde el alcalde de Rota: "A ellos no se les pasa por la cabeza irse"

El alcalde de Rota, Javier Ruiz Arana (PSOE), ha sido entrevistado este miércoles en Espejo Público, para abordar la situación de la Base Naval de Rota en pleno debate internacional sobre el papel de España en los conflictos actuales. La base gaditana vuelve a estar en el foco después de que se publicara en abril de 2025 que podría encontrarse entre las 38 instalaciones militares estadounidenses en Europa en riesgo de retirada. Un escenario que, de materializarse, tendría un enorme impacto económico y social.

Una base estratégica y motor económico

La Base Naval de Rota, situada en Cádiz, es una pieza clave del escudo antimisiles de la OTAN. Surgió del pacto firmado en 1953 entre el entonces presidente de Estados Unidos, Dwight D. Eisenhower, y el dictador español Francisco Franco, y está considerada una de las más valiosas para el ejército estadounidense por su posición estratégica, a medio camino entre Estados Unidos y Oriente Medio. Su peso en la economía local es indiscutible: mueve alrededor de 600 millones de euros al año y genera cerca de 12.000 empleos directos e indirectos. Además, la presencia de miles de militares y sus familias —con unos 2.800 residentes estadounidenses en la zona— sostiene una demanda estable de vivienda, comercio y servicios que eleva el nivel de vida respecto a otros municipios cercanos.

El “no” de Sánchez y el papel de la base

En la entrevista se ha planteado al alcalde si comparte la postura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha reiterado su “no” a la guerra y, por tanto, a participar con Estados Unidos e Israel, lo que podría afectar al uso de instalaciones como Rota. Ruiz: “Creo que Sánchez ha hecho referencia al cumplimiento de la legalidad y entiendo que está en su derecho de plantear que el uso esté condicionado al cumplimiento y las resoluciones internacionales. A partir de ahí, de una forma u otra, la presencia norteamericana aquí, se participa. Los barcos estadounidenses recalan en esta base”.

El alcalde también ha destacado que, más allá de los posicionamientos políticos, la relación diaria entre ambos países en Rota es sólida: “Hay un posicionamiento de ambos países, EEUU y España, que pueden estar sobreactuando, pero luego hay vidas paralelas. La relación entre la armada americana y la armada española son buenas, fantásticas, y a nivel de población también”.

¿Pueden llevarse la base de Rota?

Ante la posibilidad de que Estados Unidos decida replegar instalaciones en Europa, el alcalde se muestra tajante y descarta ese escenario para Rota: “Eso no va a ocurrir. La base de Rota es fundamental para Rota y nuestro país, y es fundamental para EEUU. Es un punto estratégico muy importante para ellos, está a medio camino entre EEUU y Oriente Medio. Aquí hay una dotación e infraestructura muy importante. A nadie se le pasa por la cabeza quitarla de aquí. Yo no le veo ningún tipo de peligro”.

Un mensaje de tranquilidad que repite cuando se le pregunta si otros socios podrían intentar atraer esa infraestructura militar, en un contexto en el que Portugal ha autorizado a Estados Unidos a usar la base de Azores para misiones defensivas y reivindica una “relación atlántica” distinta a la de Madrid: “Cada vez que hay algún tipo de conflicto, se saca este tema. Pero aquí no hay ningún tipo de preocupación de que se vaya a retirar la base, todo lo contrario”. Y concluye insistiendo en la normalidad con la que se vive en el municipio gaditano: “Por el conocimiento que yo puedo tener como alcalde, a ellos no se les pasa por la cabeza irse. En Rota desarrollan una vida normal, no tenemos ningún tipo de preocupación de que se vayan a llevar la base”.

