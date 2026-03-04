¿Es posible el embargo con el que Trump amenaza a España tras la postura del Gobierno sobre Oriente Medio?

Donald Trump se ha enfadado con España y ha ordenado a su secretario del tesoro "que corten todas las negociaciones" porque "es un aliado terrible". El motivo del descontento del republicano viene por la decisión del gobierno español de negar el uso de la bases de Rota y Morón a la aviación estadounidense en su ataque contra Irán.

"Vamos a cortar todo el comercio. No quiero tener nada con España. Todos los negocios que tenemos con España, tengo el derecho de hacer embargos sobre todo lo que tiene que ver con España" dijo el estadounidense desde el Despacho Oval. Pero si esto sucede, ¿Qué es lo que realmente pasaría?

La relación comercial entre ambos países representa en torno al 4% del comercio exterior español. Sin embargo determinados sectores con alta dependencia del mercado estadounidense serían los más vulnerables.

¿Puede hacerlo?

Un embargo comercial completo sería lo más extremo que podría hacer Trump, aunque también lo más improbable, ya que España no negocia su política comercial de forma individual, sino como parte de la Unión Europea, lo que implicaría que cualquier medida de este tipo afectaría al conjunto de los 27.

Para que Donald Trump pueda aplicar un embargo a España tiene que acogerse a dos puntos de su Ley de Comercio. Pero para ello debe ser por razones de seguridad nacional o como respuesta a políticas desleales de un tercer país. Aunque de momento eso no se ha dado.

Y en el caso de que Estados Unidos quiera demostrar que ocurre alguna de las dos razones debería realizarse una investigación en el país norteamericano que justificase las acciones, lo que demoraría en el tiempo la asunción de cualquier medida.

¿Qué es lo que haría?

Sin embargo, al parecer no puede cumplir sus amenazas, pero si puede imponer otro tipo de sanciones como los aranceles, lo que supondría una subida de impuestos a los productos españoles que entren a Estados Unidos. El año pasado, exportamos a Estados Unidos más de 16.000 millones de euros. El principal afectado sería el aceite de oliva junto con los productos químicos y bienes de equipo. El aceite de oliva representa casi la mitad de las exportaciones totales del sector.

Otra imposición serían las restricciones comerciales como cuotas o mayores controles administrativos que dificultaran la entrada de productos españoles. Sin llegar a un embargo total, todo ello podría reducir la competitividad de las empresas españolas en el mercado norteamericano.

Aunque también podrían producirse efectos indirectos si la administración estadounidense revisase contratos con empresas, ralentizase permisos o presionase los mercados financieros.

