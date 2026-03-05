El emotivo discurso de Joaquín en la Expo de Osaka: "Soy afortunado"

La familia Sánchez Saborido ha visitado la Expo de Osaka al final del quinto episodio de El capitán en Japón y se ha encontrado con una gran sorpresa allí al ver a un grupo de personas vestidas con la camiseta del Betis.

Después de la emoción por el cariño recibido, Joaquín se ha subido al escenario para dar un discurso sobre España en su corriente stand. Esto era algo que Junko ya le había propuesto hace unos días.

“Soy afortunado por pertenecer a un país con una cultura, un clima, un paisaje y una gente espectacular y sé que a los japoneses también os gusta un poquito”, ha comenzado contando Joaquín.

Al finalizar el discurso y para concluir el día por todo lo alto, el exfutbolista se ha arrancado a bailar flamenco con una pequeña gran artista. ¡Revive este momentazo en el vídeo de arriba!