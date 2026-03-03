Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Guerra Oriente Próximo

Jaime, español atrapado en Doha: "Veo todo demasiado seguro, cuando caían las bombas la gente estaba como si fueran fuegos artificiales"

Jaime es uno de los miles de españoles a los que el estallido de la guerra en Oriente Próximo ha pillado en algún país de Emiratos Árabes.

Españoles atrapados por la guerra.

Publicidad

Laura Simón
Publicado:

El Gobierno ha anunciado la puesta en marcha de "operaciones de evacuación" de españoles en Oriente Próximo. Se espera que esta misma tarde aterricen en Madrid los primeros españoles a través de un vuelo comercial que ha despegado desde Abu Dabi.

Jaime es uno de esos españoles que ha contado en Espejo Público cómo vive estos días de incertidumbre atrapado en su hotel de Doha (Catar). Atiende al programa desde un centro comercial en su primera salida del hotel en dos días. Este abogado español reside en Valladolid, donde tiene su negocio y a su familia. Lleva dos días aplazando juicios y preocupado por sus hijos.

"No hay sensación de peligro en el país"

Jaime ve la situación muy segura pese al estallido de bombas sin sensación de peligro en el país. "Veo todo demasiado seguro", afirma. "Nosotros el primer día que oímos las bombas estábamos en la plaza principal de Doha, la gente ni se asustó, andando... como si fueran fuegos artificiales", señala.

Se encuentra esperando a que el Gobierno le saque de Doha y mientras recuerda que él es uno de los españoles que sí pagan impuestos su país.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Vivir en una caravana.

Viviendo en una caravana aún teniendo un sueldo fijo: la dura realidad del precio de la vivienda en Málaga

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Españoles atrapados por la guerra.

Jaime, español atrapado en Doha: "Veo todo demasiado seguro, cuando caían las bombas la gente estaba como si fueran fuegos artificiales"

3_Bote

¡Irene se lleva el bote en su última tirada, un premio que asciende a 2.350€!

Lorena Vázquez, nueva novia Alejandro Sanz

El método de Alejandro Sanz para ligar, tras presentar a su nuevo amor: "Le gusta hacer eso de la pesca de arrastre"

2_Granpremio
Mejores momentos | 3 de marzo

Irene consigue la segunda parte del ‘gran premio’ valorado en 1.100€

1_Miguel
Mejores momentos | 3 de marzo

Pedro resuelve un panel de 1.050€… ¡imitando a Shakira!

Mata a su casera y se entrega.
Violencia doméstica

Un joven mata presuntamente a su casera en Carabanchel y se entrega en comisaría tras confesar el crimen

El detenido, de 20 años, habría estrangulado a la propietaria de la vivienda en la que alquilaba una habitación. La Policía descarta, por el momento, que se trate de un caso de violencia de género.

Lomo de cerdo a la sal con piquillos al pilpil
Para 4 personas

Lomo de cerdo a la sal con piquillos al pilpil, de Arguiñano: "Una receta tan jugosa que sé que la vas a hacer"

La sal consigue que el lomo se quede en una especie de cápsula, conservando así todo el jugo de la carne. Prueba a elabora esta receta original y diferente que puedes comer tanto en frío como en caliente.

Vivir en una caravana.

Viviendo en una caravana aún teniendo un sueldo fijo: la dura realidad del precio de la vivienda en Málaga

Susana Díaz en Espejo Público.

Susana Díaz revela el tema que más le ha hecho discutir con Zapatero: "Nos mandamos muchos WhatsApp"

Arguiñano: aguacates rellenos de arroz y maíz, una receta equilibrada que te dejará saciado y lleno de energía

Arguiñano: aguacates rellenos de arroz y maíz, una receta equilibrada que te dejará saciado y lleno de energía

Publicidad