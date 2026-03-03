Guerra Oriente Próximo
Jaime, español atrapado en Doha: "Veo todo demasiado seguro, cuando caían las bombas la gente estaba como si fueran fuegos artificiales"
Jaime es uno de los miles de españoles a los que el estallido de la guerra en Oriente Próximo ha pillado en algún país de Emiratos Árabes.
El Gobierno ha anunciado la puesta en marcha de "operaciones de evacuación" de españoles en Oriente Próximo. Se espera que esta misma tarde aterricen en Madrid los primeros españoles a través de un vuelo comercial que ha despegado desde Abu Dabi.
Jaime es uno de esos españoles que ha contado en Espejo Público cómo vive estos días de incertidumbre atrapado en su hotel de Doha (Catar). Atiende al programa desde un centro comercial en su primera salida del hotel en dos días. Este abogado español reside en Valladolid, donde tiene su negocio y a su familia. Lleva dos días aplazando juicios y preocupado por sus hijos.
"No hay sensación de peligro en el país"
Jaime ve la situación muy segura pese al estallido de bombas sin sensación de peligro en el país. "Veo todo demasiado seguro", afirma. "Nosotros el primer día que oímos las bombas estábamos en la plaza principal de Doha, la gente ni se asustó, andando... como si fueran fuegos artificiales", señala.
Se encuentra esperando a que el Gobierno le saque de Doha y mientras recuerda que él es uno de los españoles que sí pagan impuestos su país.
