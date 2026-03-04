Los miedos de un productor de aceite de oliva a las amenazas de Donald Trump a España: "Nos mata"

Todo era optimismo en la Feria Internacional del Aceite de Oliva, Estados Unidos se disponía a aumentar sus importaciones de aceite de oliva español un 25%. Una cifra que emocionaba a los productores. Sin embargo ahora los olivares se han llenado de incertidumbre, según ha explicado Paco García, gerente de 'Fertinez'.

"Yo estoy volviendo de la Feria y estaba cargado de alegría y entusiasmo (…) Y a la salida nos hemos quedado todos parados", expresaba,

No puede definir mejor las consecuencias que pueden tener, de cumplirse, las amenazas de Donald Trump al comercio con España. Según el productor el daño para su sector resultaría "importante no, sería durísimo, una catástrofe (…) estamos hablando de nuestro mejor cliente".

Insostenible para el sector

"¡Nos quitan de en medio!"

Ante la ya casi constante incertidumbre internacional las empresas optan por estrategias de diversificación como la que explicaba Paco que siguen ellos, en Asia y Centroeuropa. Estados Unidos supone un 40% de las exportaciones del olivar español, el dato, más que significativo, es las primera cifra en las listas y el cierre de ese mercado no resultaría asumible: "Un 40% no hay sector que lo pueda aguantar, es quitarle su mejor cliente".

El productor de aceite analizaba sin pelos en la lengua lo que podría sufrir el sector que es uno de los motores del campo español: "Ahora sería un arancel solo para España, al ser solo para España, nos mata".

La férrea competencia con otros productores como Italia, Grecia, Turquía, o Túnez, se tornaría imposible de pelear: "¡Nos quitan de en medio! Antes era: 'lo perdemos todos o competimos todos', pero ahora perdemos solo los españoles".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.