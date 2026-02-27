Afra Blanco, sobre el regreso del rey Juan Carlos a España: "Para amigos como Feijóo, no necesita enemigos ni republicanos la monarquía"

La mayor parte de la ciudadanía española estaba de acuerdo, según Afra Blanco, al menos "durante unas horas", en lo concerniente a la revelación de los papeles secretos del intento de golpe de Estado de Febrero de 1981 y el papel que jugó el rey Juan Carlos I durante aquellas horas críticas para la entonces joven democracia.

"Y de repente, ¡pam! Aparece Feijóo"

Después de conocer el contenido de todos los documentos que han visto la luz el mismo día que, casualidades del destino, fallecía quien dirigió el asalto armado al Congreso -Antonio Tejero-, Afra destacaba que "prácticamente la totalidad de los españoles y las españolas coincidimos en un hecho, que es que él tuvo un papel determinante aquel día, y de repente, ¡pam! Aparece Feijóo, y nos recuerda a todos porqué esta fuera el rey emérito, ¿era necesario?".

Por último lanzaba varias preguntas al aire para cuestionar las consecuencias de esas declaraciones del presidente del Partido Popular y un comentario publicado en 'X', antiguo 'Twitter': "¿A quién ayudó Alberto Núñez Feijóo con ese tuit? ¿Era necesario abrir este debate cuando sabemos perfectamente que es un perfil profundamente incómodo incluso para la propia monarquía en la actualidad?".

