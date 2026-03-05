Mejores momentos | Programa 5
Susana sorprende a Joaquín reservando una noche en un hotel romántico: "Me apetecía estar contigo a solas"
La mujer del exfutbolista ha decidido que, por primera vez en el viaje, Salma y Daniela y el matrimonio duerman por separado.
Después de un día intenso lleno de actividades, Susana les ha dado una noticia a Joaquín y a sus hijas: esa noche dormirían separados. Mientras que Salma y Daniela se han llenado de preocupación, Joaquín no ha podido evitar saltar de alegría.
“Me apetecía estar contigo a solas”, le ha confesado Susana a Joaquín cuando se han quedado solos y han puesto rumbo al ‘love hotel’ que la mujer del exfutbolista había encontrado por internet.
A pesar de haber sido idea suya, Susana le ha confesado a su marido que estaba un poco preocupada por las niñas. No le hacía especial gracia que tuviesen que dormir en un hotel diferente al suyo.
Nada más entrar al hotel, Joaquín Sánchez y Susana Saborido han descubierto que ese lugar es más especial de lo que imaginaban. ¡Descubre por qué dándole play al vídeo de arriba!
