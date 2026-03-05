El enfado monumental de Salma con su familia tras descubrir que no puede conducir un kart: "Estoy harta"

Joaquín ha reservado unos karts para conducir con su familia por las carreteras de Osaka, pero, justo cuando han ido a recoger los vehículos, han descubierto que Salma no podía montarse en uno por tener 14 años.

“Es que siempre igual. Infórmate de los sitios antes de venir y no me quedo yo tirada”, le ha dicho Salma muy enfadada a su padre después de haberse hecho ilusiones con esta actividad.

“Estoy harta”, ha continuado desahogándose la benjamina de la familia. Para tratar de calmarla, Susana ha renunciado a subirse a los karts y ha decidido irse con su hija pequeña a otro sitio mientras Daniela y Joaquín conocían Osaka conduciendo los karts por la carretera. ¡Revive este momento del quinto capítulo dándole play al vídeo de arriba!