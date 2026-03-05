Mejores momentos | Programa 5
El enfado monumental de Salma con su familia tras descubrir que no puede conducir un kart: "Estoy harta"
La joven estalla contra su padre por no haberse informado antes de que con su edad no podía conducir un kart por carretera en Japón.
Joaquín ha reservado unos karts para conducir con su familia por las carreteras de Osaka, pero, justo cuando han ido a recoger los vehículos, han descubierto que Salma no podía montarse en uno por tener 14 años.
“Es que siempre igual. Infórmate de los sitios antes de venir y no me quedo yo tirada”, le ha dicho Salma muy enfadada a su padre después de haberse hecho ilusiones con esta actividad.
“Estoy harta”, ha continuado desahogándose la benjamina de la familia. Para tratar de calmarla, Susana ha renunciado a subirse a los karts y ha decidido irse con su hija pequeña a otro sitio mientras Daniela y Joaquín conocían Osaka conduciendo los karts por la carretera. ¡Revive este momento del quinto capítulo dándole play al vídeo de arriba!
