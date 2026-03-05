Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Programa 5

El enfado monumental de Salma con su familia tras descubrir que no puede conducir un kart: "Estoy harta"

La joven estalla contra su padre por no haberse informado antes de que con su edad no podía conducir un kart por carretera en Japón.

El enfado monumental de Salma con su familia tras descubrir que no puede conducir un kart

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

Joaquín ha reservado unos karts para conducir con su familia por las carreteras de Osaka, pero, justo cuando han ido a recoger los vehículos, han descubierto que Salma no podía montarse en uno por tener 14 años.

“Es que siempre igual. Infórmate de los sitios antes de venir y no me quedo yo tirada”, le ha dicho Salma muy enfadada a su padre después de haberse hecho ilusiones con esta actividad.

“Estoy harta”, ha continuado desahogándose la benjamina de la familia. Para tratar de calmarla, Susana ha renunciado a subirse a los karts y ha decidido irse con su hija pequeña a otro sitio mientras Daniela y Joaquín conocían Osaka conduciendo los karts por la carretera. ¡Revive este momento del quinto capítulo dándole play al vídeo de arriba!

ECEJ_EC3_INEDITOS_04

VÍDEO INÉDITO: “La más chivata es mamá” Daniela y Salma se ponen de acuerdo sobre su madre

Antena 3» Programas» El Capitán

Publicidad

Programas

El enfado monumental de Salma con su familia tras descubrir que no puede conducir un kart

El enfado monumental de Salma con su familia tras descubrir que no puede conducir un kart: "Estoy harta"

Salma se sincera con su hermana y le confiesa lo que siente por su novio

"Le quiero": Salma se sincera con su hermana y le confiesa lo que siente por su novio

Joaquín y Susana, impactados con los juguetes sexuales del hotel de Osaka

"Íbamos a hacer las 50 sombras de Grey": Joaquín y Susana, impactados con los juguetes sexuales del hotel de Osaka

Joaquin y su familia se la juegan probando el pez globo
Mejores momentos | Programa 5

"Yo estoy un poquito acojonado": Joaquín y su familia se la juegan probando el pez globo

Así ha sido la entrevista completa a Los Morancos en El Hormiguero
Muchas risas

Así ha sido la entrevista completa a Los Morancos en El Hormiguero

Las bonitas palabras de Susana, Salma y Daniela a Joaquín
Mejores momentos | Programa 5

Las bonitas palabras de Susana, Salma y Daniela a Joaquín: "Nos ha dado una vida supercómoda"

La familia recuerda los consejos de la coach y alaban todo el trabajo que el exfutbolista ha hecho por ellas en los últimos años.

Marron, contra la televisión en un peligroso experimento : ¿cuántas gomas aguantará?
Bajo presión

Marron, contra la televisión en un peligroso experimento : ¿cuántas gomas aguantará?

El equipo de Ciencia ha querido comprobar la resistencia de un plasma hasta que, tras perder la imagen y empezar a romperse, al fin ha cedido y se ha doblado.

¡Son como bebés! Pablo Motos y Marron desafían a Los Morancos con un reto surrealista

¡Son como bebés! Pablo Motos y Marron desafían a Los Morancos con un reto surrealista

El día que el padre de Los Morancos paró un avión en al aeropuerto: "Le tuvimos que tirar las llaves"

El día que el padre de Los Morancos paró un avión en al aeropuerto: "Le tuvimos que tirar las llaves"

4-rosco4m

Máxima tensión en El Rosco: Javier propone tablas y Alejandro amenaza con sacar un as

Publicidad