Más allá de perder peso: los fármacos adelgazantes mejoran el hígado graso y la apnea del sueño
Los medicamentos adelgazantes, ya sea en pastillas o en inyecciones, pueden tener muchos beneficios más allá de la pérdida de peso. Sin embargo, en algunas personas también presentan efectos secundarios.
La obesidad es uno de los problemas más extendidos en nuestro país. Cerca de siete millones de españoles lo padecen y algunos de ellos optan por medicamentos adelgazantes bajo prescripción médica.
Pese a que muchas personas experimentan efectos secundarios, los fármacos adelgazantes también tienen beneficios más allá de la pérdida de peso. "Mejoran el hígado graso y la apnea del sueño", afirma Irene Bretón, endocrina.
Existen medicamentos en varias formas, como las pastillas o las inyecciones. "No es tan importante que sean pastillas o inyecciones, lo importante es la eficacia", señala Irene.
Más allá de las ventajas de los fármacos, Irene advierte que el objetivo no debe ser perder peso, sino ganar en salud, ya que la obesidad puede acarrear muchas enfermedades. ¡Dale al play para verlo!
