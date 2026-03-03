Susana Díaz revela el tema que más le ha hecho discutir con Zapatero: "Nos mandamos muchos WhatsApp"

La senadora del PSOE Susana Díaz respeta a María Caballero (UPN), una de las voces más incisivas del 'caso Koldo' y la define como parte de "la gente rigurosa que trabaja en esta comisión. La del PSOE ha analizado las declaraciones de José Luis Rodríguez Zapatero en la Cámara.

Afirma que le tiene cariño tanto a José Luis Rodríguez Zapatero como a Felipe González. Escuchando a Zapatero cerrando filas en torno al presidente Pedro Sánchez piensa que "la lealtad siempre es más sincera cuando se hace desde la crítica y desde el análisis de las circunstancias". "Decir que sí a todo es fácil, lo complicado es decir que hay cosas que no te gustan, argumentarlas y que la persona que recibe esa crítica no se sienta agredida".

Para Susana Díaz hay que diferenciar entre la lealtad y la sumisión y ella se define como "del PSOE hasta la médula".

Con Zapatero mi cariño es superior a la desavenencia"

Cuenta que con Zapatero mantiene una relación epistolar a través de mensajes de WhatsApp sobre los temas en los que más discrepan. "Mi cariño es superior a la desavenencia".

Uno de los temas sobre los que más han discutido ha sido la amnistía. No quiere que su partido esté "sujeto a un individuo fugado de este país y para reencontrarnos con una amplia mayoría de la sociedad española de izquierdas y centro izquierda esta relación es tóxica", señala.

Zapatero agradecía en el Senado la contribución a la paz de Bildu y de la sociedad de Euskadi desde posiciones antagónicas. "Aquí distingo cuando dice que quiere hacer un homenaje a toda la sociedad vasca", opinaba Susana. Añade que prefiere a Bildu haciendo política que a la banda terrorista con las armas.

"Voy a ayudar a María Jesús Montero todo lo que pueda"

El 28-F, día institucional de Andalucía, cuentan los cronistas que Susana Díaz eclipsó a María Jesús Montero. "Es una maldad que se hace para separarnos entre socialistas buenos o menos buenos. Voy a ayudar a Maria Jesús todo lo que pueda. Siempre que se me llame al partido estaré porque soy leal al PSOE por encima del dirigente".

