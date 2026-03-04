Un cirujano de Barcelona opera en remoto a pacientes urológicos que están en un quirófano en Canarias

Lo que antes parecía algo propio de la ciencia ficción hoy ya es posible. La telecirugía robótica permite que un médico opere a un paciente aunque esté a miles de kilómetros, siempre que haya una buena conexión y un equipo médico acompañando al paciente en el quirófano.

Hoy conocemos al Doctor Alberto Breda, un referente internacional en telecirugía. Él es presidente de la sección de cirugía robótica de la Sociedad Europea de Urología (ERUS) y subdirector del servicio de Urología de la Fundació Puigvert, y ha implementado el primer programa clínico europeo de telecirugía robótica fuera de China, entre Barcelona y Canarias. “Este programa representa un hito histórico. Hemos conseguido poner juntos dos hospitales y hacer cirugía en remoto , operar a pacientes que están a miles de quilómetros de distancia , en este caso Barcelona y Las Palmas de Gran Canaria”, explica el urólogo.

Nos cuenta y nos enseña cómo maneja los mandos de la consola -que es un robot quirúrgico de mucha precisión- para llevar a cabo las intervenciones. “Me siento en la consola y me aíslo, aquí dentro veo la próstata, los riñones... por lo tanto, que yo me encuentre en esta habitación con pacientes a dos metros o pacientes a 10.000 kilómetros es una percepción personal. No cambia nada para mí porque siempre opero poniendo las manos en el joystick” afirma el especialista

El doctor ha realizado durante el mes de febrero 11 operaciones urológicas de distinta complejidad -cuatro adenomectomías por hiperplasia benigna de próstata, dos nefrectomías parciales, tres prostatectomías radicales y una resección de masa retroperitoneal- en pacientes canarios. “Poner en marcha este programa no es poner en marcha esta consola, los brazos y sentarse operar, esto es lo fácil, lo difícil es construir el proyecto. La tecnología no es hoy un problema , sí que es problema la infraestructura, las relaciones internacionales y construir árbol legal bajo el cual podamos operar. Este ha sido el reto”, señala el Doctor Breda.

Ha operado con el apoyo presencial en Gran Canaria del Dr Pablo Juárez del Dago y su equipo médico: “El cirujano soy yo pero al lado del paciente tiene que estar un equipo altamente especializado y preparado, imagínense que cae la conexión, que yo no puedo solucionarlo, tengo que confiar en el equipo local y he trabajado con un excepcional cirujano”.

Una conexión exclusiva para que no falle la red

El proyecto de la Fundación Puigvert se ha consolidado después de 18 meses de trabajo y una de las claves ha sido conseguir una buena conexión a Internet gracias a un cable privado. “Esta máquina tiene un cable que, bajo tierra, pasa España, pasa el estrecho de Gibraltar, pasa por Marruecos, entra en océano Atlántico y llega a Las Palmas de Gran Canaria donde sale al quirófano del hospital San Roque donde está el Dr Juárez y se conecta a los brazos , parece ciencia ficción pero no lo es. La línea de internet tiene altos y bajos puede interrumpirse por eso necesitamos línea directa y dedicada para asegurar operaciones”

Todos los pacientes han sido dados de alta y evolucionan favorablemente asegura el Dr. Juárez “Ha habido acogida muy positiva”

Equipo en Telecirugía entre Barcelona y Las Palmas | Fundación Puigvert

Hito histórico

La telecirugía no es algo nuevo en la trayectoria del doctor Breda. En 2024 llevó a cabo una nefrectomía parcial a distancia entre Burdeos y Pekín, una intervención que fue considerada un hito mundial. Pero aquella operación —con un retraso medio en la transmisión de 130 milisegundos— se realizó principalmente como una demostración.

La diferencia ahora es mucho más importante . El sistema instalado entre Barcelona y Canarias cuenta con un retraso mucho menor, de entre 30 -40 milisegundos, gracias a una red exclusiva de fibra óptica creada por Edge Medical que une ambos hospitales “La buena noticia es que con la velocidad de internet Barcelona y Canarias -tres mil quilómetros- la latencia no supera los 35 milisegundos , es absolutamente imperceptible” añade el equipo médico.

Acercar la atención médica sin que el paciente tenga que viajar

Además del avance tecnológico, el programa busca cambiar la forma en que se organiza el sistema de salud. Permite que un cirujano especializado opere a distancia, sin que el paciente tenga que desplazarse. De esta manera también se reducen los costos, los tiempos de espera y las diferencias entre territorios para acceder a tratamientos médicos complejos tal y como recuerda el doctor “La telecirugía en remoto democratiza la cirugía porque no todo el mundo vive en un lugar donde hay una sanidad con la última tecnología”.

