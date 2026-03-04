Las bonitas palabras de Susana, Salma y Daniela a Joaquín: "Nos ha dado una vida supercómoda"

De camino a Osaka en la caravana, los Sánchez Saborido han recordado que la coach les había aconsejado agradecerse cosas antes de que partiesen hacia Japón. Eso les ayudaría a reforzar su relación.

“Yo a papá le doy las gracias por la vida que nos ha dado”, ha querido recalcar Susana Saborido haciendo referencia a que a ninguna de ellas les ha faltado de nada desde que sus niñas nacieron.

"Te has hartado a trabajar y nos has dado una vida supercómoda sin esperar nada a cambio", ha continuado diciéndole Susana a su marido, que se ha emocionado a pesar de seguir en el ambiente de cachondeo al que está acostumbrado.