Hoy, Marc Giró celebrará su fichaje por Atresmedia en El Hormiguero

El presentador ha aterrizado en laSexta con un nuevo y ambicioso proyecto.

Marc Giró en El Hormiguero

El Hormiguero recibe esta noche a Marc Giró, que visita el programa para celebrar su reciente fichaje por Atresmedia. El comunicador atraviesa un momento muy especial en su carrera tras su incorporación al grupo, donde afronta nuevos retos profesionales.

Durante la entrevista, Giró hablará de esta nueva etapa, de sus expectativas y de cómo vive este cambio en su trayectoria televisiva. También habrá espacio para su característico sentido del humor y su mirada personal sobre el mundo de la comunicación, en una charla que promete ironía, elegancia y cercanía.

Sobre él:

Marc Giró es presentador y comunicador, conocido por su estilo irónico y su personalidad sofisticada. A lo largo de los años ha desarrollado su carrera en distintos formatos televisivos y radiofónicos, consolidándose como una de las voces más singulares del panorama mediático español.

