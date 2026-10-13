"Puede dar un salto a un conflicto": la alerta de Gil Garre sobre los buques de guerra marroquíes que navegaban en España durante la entrada masiva

Buques de guerra marroquíes entraron en aguas de Ceuta los días 30 y 31 de julio, coincidiendo con la llegada masiva de migrantes a la ciudad autónoma desde Marruecos. Así lo ha confirmado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez en una conversación con los periodistas en el Palacio Real durante la recepción ofrecida por los Reyes el 12 de octubre, en la que ha admitido también que la Armada envió una fragata para frenar las incursiones marroquíes en el mar.

En 'Espejo Público' hemos querido comprender estas maniobras y por eso se lo hemos preguntado a Chema Gil Garre, analista de Seguridad y Terrorismo Internacional, quien defiende que esta incursión no es casualidad y que Marruecos estaba al tanto: "Es muy extraño y es inquietante". Gil Garre asegura que como analista militar le parece que se trata de "es una acción ejecutada de manera simultánea a lo que estaba pasando en la orilla del Tarajal".

"Es una acción ejecutada de manera simultánea a lo que estaba pasando en la orilla del Tarajal"

"Es lo que llamamos una estrategia de saturación y una maniobra de distracción utilizando recursos militares como una fragata y varias patrulleras" afirma con rotundidad Gil Garre. De hecho, este analista ha recordado cuando el Gobierno anunció "sutilmente que se enviaba a la zona una fragata y el buque de acción marítima" y mantiene que "hay que tener en cuenta que nuestra Armada estaría detectando todos esos movimientos cuando el buque de acción marítima estaba en su base de Canarias y que hay 30 horas de navegación hasta el punto donde se encontraban estos buques de guerra marroquíes en aguas españolas, reconocidas por todo el derecho internacional menos por Marruecos".

"Es lo que llamamos una estrategia de saturación y una maniobra de distracción"

Chema Gil Garre advierte: "En estos ámbitos de extremo de la zona gris, en plena guerra híbrida, puede ocurrir que se escape un disparo o caiga un marinero al mar y muera, y se pueda dar un salto a un conflicto".

Imagen del Rey con la cúpula militar

"Si no introducimos el elemento de la disuasión, Marruecos puede volver a intentarlo"

Gil Garre ha recordado la imagen que difundió Casa Real de la reunión de Felipe VI con la ministra de Defensa, el Jefe del Estado Mayor de la Defensa y el comandante general de Ceuta, Luís Fernández Herrero. Para este analista fue "muy oportuna porque el rey tiene una formación militar y es el Capitán General y lo que tenemos delante es un vecino que necesita por nuestra parte una cierta asertividad". Este analista de Seguridad y Terrorismo Internacional advierte: "Si no introducimos el elemento de la disuasión, Marruecos puede volver a intentarlo".

Mismo modelo de flotadores

Chema Gil Garre ha comentado también el dato que se ha hecho público de que de que el 90% de los flotadores que usaron los migrantes en la invasión de Ceuta habrían salido de la misma empresa alemana: "Cuando investigamos ese flotador vemos perfectamente qué modelo es, dónde se está vendiendo y que todos se vendieron antes, entre el 1 de julio y el 29 de julio". Por eso este analista defiende que "hay un nodo investigable".

Gil Garre denuncia además que "nos encontramos un Gobierno que no ha tratado a los españoles como ciudadanos adultos, ha despreciado informar al Congreso y hemos llegado a unos niveles impresentables".

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