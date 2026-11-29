La Voz ha regalado un viaje a los orígenes de Pablo López cuando Eva González ha llevado la mirada del plató hasta el sur, concretamente a Málaga y al Bar Sevilla de su infancia. Al reconocer el escenario en pantalla, el coach ha reaccionado con complicidad y cercanía, recordando los olores del lugar, los años en los que creció rodeado de mayores y las tardes compartidas junto a su abuelo.

Según ha contado Pablo López, iba al bar con su abuelo, que le leía todos los periódicos y en cuya barra aprendió a leer. También ha recordado que a veces le dejaban bajar por la escalera y asomarse a observar lo que ocurría en la calle, una costumbre que le enseñó mucho a fijarse en la gente. Aunque ha comentado con naturalidad que ya no funciona como bar y que ahora hay una clínica de fisioterapia, ha dejado claro que no lo vive mal.

Soñar con volar y el saludo a su madre

Al preguntarle cuánto daría por volver a oler el Bar Sevilla, Pablo López ha puesto el acento en el valor de mirar atrás para decirle a aquel niño que las locuras que imaginaba podían cumplirse. Ha reflexionado sobre cómo los sueños pueden esconderse en los lugares más inesperados y ha recordado que allí soñó con ser un niño volador y que voló desde aquella escalera.

El momento ha sumado además un guiño muy personal cuando el cantante ha recordado que su madre vive justo encima de ese bar, deseando que estuviera viendo el programa en ese instante y mandándole un beso. Eva González ha puesto en valor el gesto de no olvidar a quienes cuidan y enseñan a caminar, antes de retomar la música en el plató.