Thomas Wayne Markle, el padre de Meghan Markle, es noticia estos días por haber sido detenido y acusado de un caso de pornografía infantil. Bill Essayli, el fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Central de California, compartió en X que Thomas Sr., de 82 años, está acusado de poseer "a sabiendas" "negativos de película de 35 mm con material sexualmente explícito que involucra a menores".

Tras recibir un aviso del FBI de que Markle poseía material de abuso sexual a niños en dos trasteros a su nombre en Los Ángeles, el jurado federal en Los Ángeles lo acusó formalmente de dos cargos de posesión de pornografía infantil y actualmente se encuentra bajo custodia federal en Florida.

En las próximas semanas, el padre de la duquesa de Sussex deberá comparecer para la lectura de cargos ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Los Ángeles. "Esta es una investigación en curso. Markle es considerada inocente hasta que se demuestre lo contrario", concluye el texto de Essayli.

Thomas también ha sido acusado en Filipinas después de que su hijo, Thomas Markle Jr., denunciara haber descubierto material de abuso sexual infantil en la casa y el trastero de su padre en ese país, unos hechos que fueron investigados por la policía de la ciudad de Cebú.

Podría ser condenado a 40 años de prisión

La acusación del jurado federal en Los Ángeles se da después de que el juez pidiera a un psiquiatra que llevara a cabo una evaluación de su capacidad mental, dado que se le diagnosticó demencia a principios de este año. Determinó que tiene "la capacidad suficiente para comprender la naturaleza y las consecuencias de los cargos en su contra".

De este modo, el Sr. Markle podría recibir una condena de 40 años de prisión, 20 por cada cargo del que ha sido acusado en Estados Unidos.

Lo detuvieron en la residencia de ancianos

Según el relato compartido por Page Six, el Sr. Markle fue arrestado el pasado 6 de noviembre en Florida, en la residencia de ancianos Maravida Senior Living. Markle, que va en silla de ruedas desde hace aproximadamente un año, pudo regresar al centro tras ser puesto en libertad bajo fianza, pero a los pocos días se quitó el brazalete electrónico en mitad de la noche y volvió a ser detenido.