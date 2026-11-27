El exdiputado socialista Diego López Garrido señala que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se mostró con un leguaje corporal muy distinto en el debate a cuatro respecto al cara a cara que mantuvo con el líder popular, Alberto Núñez Feijóo. Destaca que formó un tándem con Ada Colau mucho más coherente que la posición de Feijóo y Santiago Abascal que no hicieron equipo.

A Feijóo le vio desubicado y confuso y a Abascal "centrado de forma monotemática en la inmigración". Señala que solo en la época del Covid salieron de España 2 millones de inmigrantes porque no había trabajo.

"Si no fuera por los inmigrantes la economía española estaría medio hundida, por eso las propuestas de Abascal que no eran respondidas por Feijóo sonaban con muy poca base", añadía.

López Garrido no aprueba el voto en blanco. Cree que no sirve para combatir lo que no gusta de la oposición ni tampoco las propuestas importantes en servicios públicos. El voto en blanco no sirve para nada. Destaca que para el expresidente del Gobierno Felipe González, que es "una persona con una buena cabeza política", recurrir al voto en blanco es algo extraño.

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