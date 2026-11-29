Rocío Muñoz defiende que ha tenido un hijo de Omar Montes. Ahora que ha dado a luz al bebé, y pasadas varias semanas, ha presentado en los juzgados una demanda de paternidad contra el cantante para poder comprobar quién de los dos tiene razón.

El calvario antes de la demanda

Rocío Muñoz visitó el plató de Y ahora Sonsoles en alguna ocasión, e incluso entró por videollamada, para demostrar cómo estaba viviendo un polémico embarazo en el que aseguraba que tenía que ir con guardaespaldas por la calle. Afirmó haber sido víctima de presiones y amenazas que intentaban conseguir que ella dejara de hablar.

Por si fuera poco, Omar Montes ha demandado a su vez a Rocío Muñoz: "Me demanda por injurias, pero no por decir que es el padre de mi bebé", asegurando que "yo le voy a contrademandar por dos millones".

Ante su lucha contra el que dice ser padre de su hijo, Rocío ha contado con el apoyo de Nuria Hidalgo. La madre del primer hijo del cantante acaba de ganar una batalla judicial contra Omar Montes en la que reclamaba un aumento de la manutención del pequeño.

El conflicto durante de la demanda

Rocío Muñoz, junto a su equipo de abogados, han presentado la demanda de paternidad contra Omar Montes llegando a recopilar casi mil folios que recogen "donde demuestro todo". Ese mismo día, Omar Montes rechazó asistir finalmente a un evento donde antes sí había concertado su presencia.

"A ver cómo va a explicar que me conoce de dos días, o que no ha tenido nada conmigo o que este niño no es suyo", aseguraba Rocío Muñoz para Y ahora Sonsoles con un tono satisfactorio: "Encantadísimos con la pedazo de demanda que le ponemos", confiesa.

¿Habrá prueba de paternidad?

El equipo de abogados de Omar Montes incluso intentaron llegar a un acuerdo con Rocío Muñoz para que no pidiera dicha prueba de paternidad, a lo que ella se negó. El entorno de la madre, según ella, está haciendo una porra para ver si el artista finalmente accede a hacerse la prueba de partenidad.

Rocío Muñoz, además, ha confesado tener un plan secreto para ejecutar en el caso de que Omar Montes niegue hacerse la prueba correspondiente. "Él se está creyendo su propia mentira y tiene miedo a que la familia, su entorno, sus amigos, sepan la verdad. ¿Cómo ahora va a salir de esa mentira?" confiesa que la madre del supuesto hijo de Omar Montes.