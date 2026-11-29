NUTRICIONISTA
Toscana Viar revela la dieta de los jugadores de la selección: “No hay mayor motivación que querer ganar un Mundial”
Como nutricionista de la selección española, Toscana Viar ha sacado a la luz algunas de las claves a la hora de preparar a los jugadores para ganar el Mundial que nos regalaron el pasado verano.
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Toscana Viar, nutricionista de la selección española, ha visitado el programa de Joseba Arguiñano no solo para preparar un delicioso poke bowl de quinoa, conejo, aguacate y mango. También lo ha hecho con la intención de repasar algunos de los puntos clave en lo que respecta a la nutrición de los campeones del mundo.
“Siempre tenemos un bufet muy grande con muchas opciones y cada uno come lo que quiere un poco orientado”, comenzaba explicando sobre la rutina de los jugadores. “Ellos saben qué necesitamos en cada momento”, seguía, comentando ejemplos en la competición: “Antes de un partido es importante cargar de hidratos de carbono, que tengan gasolina”.
Sin embargo, ha dejado muy claro que no hay una hoja de ruta inalterable: “En función del horario, de lo que a cada uno le guste, de lo que a cada uno le sienta bien, hay mil opciones para hacer las cosas bien y tienes que buscar la que a ti te gusta en cada momento”.
Joseba ha querido aprovechar la oportunidad y le ha preguntado sobre qué jugadores son los que han necesitado una mayor corrección en este aspecto. Sin entrar en detalles, Toscana ha mantenido que “los jugadores son profesionales” y que, con un trofeo en juego, todos remaban en la misma dirección: “Qué más motivación que querer ganar un Mundial”.
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