Tras su salida de Pasapalabra, Moisés ha recurrido a sus redes sociales para despedirse de la audiencia y poner el broche a su regreso al concurso. Con un tono cercano y tranquilizador, ha explicado que abandonó el programa por motivos de salud tras sentir que el ritmo de compaginar su trabajo, el estudio y las grabaciones le estaba desgastando física y mentalmente, aunque ha dejado claro que ahora ya está bien y que había estado disfrutando mucho de la experiencia.

El concursante ha recordado que su vuelta comenzó con una llamada inesperada en agosto, mientras estaba de vacaciones en la playa tras más de un año desconectado casi por completo del concurso y de la televisión. Aceptó motivado, desempolvó apuntes e intentó dar lo mejor de sí, pero el desgaste acumulado y el recuerdo de su salida de 2023 pesaron en su decisión de parar a tiempo.

Gratitud hacia el equipo, David y el público

En su adiós, Moisés ha puesto el acento en el cariño recibido durante estas semanas. Ha dado las gracias al equipo del programa por lo bien que le han tratado, reconociendo que les echará mucho de menos, y ha tenido palabras de afecto para David, a quien ha destacado como un gran concursante y compañero deseándole lo mejor.

También ha querido agradecer el respaldo de todas las personas que le han acompañado en este camino. Aunque le habría gustado que la etapa durara más, ha cerrado su despedida con una filosofía clara: "A veces en la vida es mejor poco y bueno, que no mucho y malo", finalizando su despedida con un "¡Un abrazo y Viva Pasapalabra!".

Las despedidas de David, Óscar y otros exconcursantes

La publicación de Moisés se ha llenado rápidamente de mensajes de apoyo y cariño de compañeros y exconcursantes de Pasapalabra. David, además de despedirse del riojano en el programa, ha destacado la amistad forjada durante esta etapa asegurando que ha sido un placer compartir el viaje, que se lleva un amigo para siempre y mandándole mucho ánimo y un abrazo enorme.

Por su parte, Óscar ha puesto en valor lo difícil de la decisión tomada por Moisés: "Tomar una decisión tan difícil te honra", ha escrito el exconcursante, y le ha pedido que se cuide mucho, mientras que Alejandro ha subrayado tanto su nivel como concursante como su calidad humana: "Eres un grande del concurso pero eres aún mejor persona”.

A esas muestras de afecto se ha sumado también Nacho, quien ha lamentado su marcha, ha definido perfiles como el suyo como un referente de concursante y ha expresado su deseo de volver a coincidir con él en los platós.