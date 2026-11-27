Las películas de Atresmedia Cine suman 12 nominaciones a los Premios Feroz 2027, otorgados por la Asociación de Informadores Cinematográficos de España.

La bola negra, participada por Atresmedia, se convierte en el largometraje con mayor número de candidaturas, optando a 10 premios. La película de Javier Calvo y Javier Ambrossi ha sido nominada en las categorías de Mejor Película Dramática, Mejor Dirección, Mejor Guion y Mejor Música Original, y seis de sus actores y actrices optan a los premios interpretativos: Carlos González y Guitarricadelafuente han sido nominados a Mejor Actor Protagonista, Miguel Bernardeau y Milo Quifes han logrado nominaciones a Mejor Actor de Reparto, y Penélope Cruz y Lola Dueñas han sido nominadas a Mejor Actriz de Reparto.

La bola negra, una película Original Movistar Plus y Suma Content Films en coproducción con El Deseo y Le Pacte y con la participación de Atresmedia, se ha estrenado en los cines españoles de la mano de la distribuidora Elastica. La película, que ya ha sido vista por más de 6 millones de espectadores en España, continúa en salas de cine.

Eduard Fernández consigue la nominación a Mejor Actor Protagonista por su papel en El mal padre de Roberto Bueso, trabajo por el que también ha sido nominado en los Premios Forqué.

El mal padre es una producción de Atresmedia Cine, MOD Producciones, MOD Pictures, y Misent Producciones, que cuenta con la participación de Atresmedia, Netflix y À Punt, con la financiación del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales O.A. / Ministerio de Cultura / Gobierno de España, con la colaboración del Institut Valencià de Cultura y con la participación de CREA SGR. Distribuida por Caramel Films. La película ya está en cines.

Andrea Ros ha sido nominada al Feroz a la Mejor Actriz Protagonista por convertirse en Sandra Sánchez, la mejor karateka del mundo, en Karateka de Aritz Moreno.

Karateka es una producción de Atresmedia Cine, Sr.&Sra. y Karateka A.I.E, en coproducción con Wrong Men, Apaches Entertainment y Colosé Producciones. Con la participación de Atresmedia, Netflix, Crea SRG, Triodos Bank, Wallimage, BNP Pariba Fortis Film Finance, con la financiación del Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales, Ayuntamiento de Madrid con el apoyo de la Diputación Foral de Bizkaia, Creative Europe Media. Distribuida por Warner Bros. Pictures Spain. La película está en cines.

Los ganadores de los Premios Feroz se anunciarán el 23 de enero en una gala que tendrá lugar en Pontevedra.

Atresmedia Cine consiguió recientemente 6 nominaciones a los Premios Forqué, además de 10 nominaciones a los Premios del Cine Europeo para La bola negra.

Los dos mayores fenómenos de taquilla del cine español de la últimos años, La bola negra y Torrente Presidente, cuentan con la participación de Atresmedia. Atresmedia Cine lidera la taquilla del cine español de 2026 con cuatro títulos entre las diez películas españolas más exitosas del año.

Atresmedia Cine, motor del cine español

ATRESMEDIA CINE lleva más de 25 años siendo uno de los principales motores de la industria cinematográfica española. La productora del grupo ATRESMEDIA nació con el objetivo de fomentar el cine español en la gran pantalla, utilizando al máximo el potencial de ATRESMEDIA, con sus canales de televisión y cadenas de radio, como vías de comunicación.

Las películas de ATRESMEDIA CINE abarcan una gran diversidad de géneros cinematográficos y de públicos, firmadas tanto por profesionales consolidados como por grandes promesas del sector. En su filmografía se encuentran éxitos de crítica y espectadores como Casa en llamas, El reino, Buffalo Kids, Vicky Cristina Barcelona, 3 metros sobre el cielo, sagas como Torrente y Padre no hay más que uno, y éxitos internacionales como Contratiempo y Momias. En su palmarés cuenta con cincuenta premios Goya, entre ellos dos premios a la mejor película para La isla mínima y La infiltrada, y la nominación al Oscar® a la mejor película de animación para Klaus. ATRESMEDIA CINE también apuesta por el circuito de festivales como socio mediático del Festival de Málaga desde su inicio.

ATRESMEDIA CINE lidera desde hace años la taquilla del cine español. Los dos mayores fenómenos de taquilla españoles en una década, La bola negra y Torrente Presidente, cuentan con la participación de ATRESMEDIA. Entre los éxitos recientes de la productora se encuentran comedias familiares como Abuela tremenda y La familia Benetón +2 y películas aclamadas por la crítica como Viaje al país de los blancos, Karateka y El mal padre.

La productora cinematográfica de ATRESMEDIA continúa reforzando su labor creativa y de producción con nuevos proyectos. En 2027 estrenará en cines El confidente de Daniel Calparsoro, Matar A Ramón de Álvaro Fernández Armero, La Roja de Marcel Barrena, Caza mayor de Daniel Sánchez Arévalo, El profesor de Daniel Castro, Caer de pie de Salvador Calvo, Todo por la casa de María Togores, Entre olas de Chloé Wallace y La Dona Invisible de Cristina Fernández Pintado, entre otros. También seguirá ejerciendo el papel de motor del cine español participando en nuevas producciones, entre ellas las próximas películas de Arantxa Echevarría, Santiago Segura y Manuel Martín Cuenca.