El debate a cuatro celebrado este jueves ha dejado diferentes lecturas entre los analistas políticos. Nicolás Redondo ha compartido su valoración en 'Espejo Público', donde ha destacado varios movimientos estratégicos de los candidatos y ha puesto el foco en las diferencias entre los bloques políticos.

A su juicio, el encuentro también ha servido para evidenciar que Pedro Sánchez afrontó esta cita con una estrategia distinta a la del anterior cara a cara. "El debate demuestra sin lugar a dudas que el presidente perdió el anterior debate y que esto de Obama y estas cosas era una milonga, porque en este cambió de estrategia y salió mucho más airoso que en el anterior", ha afirmado Redondo.

El exsecretario general del PSOE de Euskadi considera que el presidente del Gobierno logró mejorar su intervención respecto al anterior encuentro. Sin embargo, uno de los nombres propios de la noche fue, para él, Ada Colau, cuya participación califica de novedad positiva para sus intereses políticos.

Colau llevó la iniciativa y sorprendió en el debate

Redondo cree que la intervención de Colau tuvo un efecto destacado y que consiguió llevar la iniciativa en distintos momentos del encuentro. También considera que su presencia puede resultar atractiva para una parte del electorado de izquierdas que busca una alternativa política sin experiencia previa en el Gobierno y alejada de polémicas relacionadas con la corrupción. "Fue una novedad positiva para sus intereses, claramente", ha señalado.

En su opinión, Colau consiguió sorprender y su participación pudo favorecer sus expectativas electorales.

Otro de los aspectos que ha destacado es la relación entre Sánchez y Colau, que describe como más armónica que la que mantuvieron Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal. Una diferencia que, según Redondo, puede tener importancia si PP y Vox tienen que negociar un futuro Gobierno.

Las diferencias entre Feijóo y Abascal

Precisamente, el análisis de Redondo apunta a que la sintonía entre los líderes de la derecha no fue tan evidente como podría esperarse. "Los discursos, aunque no se enfrentaran, eran muy divergentes", ha explicado.

Sobre Abascal, considera que estuvo desubicado durante buena parte del debate, aunque matiza que fue eficaz al dirigirse a su propio electorado. Redondo destaca que el líder de Vox insistió en cuestiones como la inmigración, el gasto público y el mensaje de "los españoles primero". A su juicio, se trata de un discurso muy concreto y sencillo, pero que puede conectar con un sector de la población. "A su gente probablemente le llegue", ha apuntado.

En cuanto a Feijóo, Redondo cree que el líder del PP se desenvuelve mejor en los debates cara a cara. Considera que supo mantenerse en un segundo plano en algunos momentos y aprovechar que otros participantes lo situaban como el candidato con mayor perfil presidencial.

¿Quién ganó el debate a cuatro?

Preguntado directamente por quién fue el ganador del encuentro, Nicolás Redondo no ha querido señalar a un vencedor claro. "Pues mira, no lo sé, yo les vi así", ha respondido. Su valoración deja una lectura del debate centrada menos en un ganador individual que en los cambios de estrategia, las relaciones entre los candidatos y los mensajes que cada uno dirigió a su electorado.

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