Desfile Fiesta Nacional
Última hora del desfile de la Fiesta Nacional del 12 de octubre, en directo: Los reyes presiden hoy el acto central de la fiesta del 12 de octubre
Sigue en directo online la última hora del desfile de la Fiesta Nacional del 12 de octubre.
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Los reyes presiden hoy el desfile del Día de la Fiesta Nacional, que en esta ocasión se celebra poco antes de unas elecciones generales, las del 29 de noviembre, y justo la víspera del día en el que los monarcas efectuarán su primer viaje oficial a Ceuta.
4.380 miembros de las Fuerzas Armadas, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y otras instituciones participan hoy en el desfile que comenzará a las 11:00 horas y en el que van a debutar los nuevos blindados 8×8 Dragón.
A Felipe VI y a doña Letizia los acompañará la princesa Leonor que ya ha completado su formación militar y ahora cursa sus estudios universitarios. También estará la infanta Sofía que actualmente estudia en París.
Las ausencias más destacadas que se conocen son las de Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia que alega "motivos personales" y tampoco asistirá el líder de Vox, Santiago Abascal, de visita en Ceuta y que ha reprochado que no "blanqueará un Gobierno sumido en una corrupción escandalosa y responsable de gravísimas traiciones a los intereses de España".
Como es habitual no asistirá el lehendakari, Imanol Pradales, y tampoco en esta ocasión lo hará la presidenta de Navarra, María Chivite, ni el de Andalucía, Juanma Moreno, debido a que ese día estará en Bruselas.
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Sigue aquí en directo online el desfile, que en total tendrá un recorrido de 1.540 metros.
Última hora del desfile de la Fiesta Nacional del 12 de octubre, en directo | Llegan los reyes
Los reyes de España, Felipe Vi y Letizia han llegado en el coche oficial acompañados por la Princesa de Asturias, Leonor de Borbón y la infanta, Sofía.
Última hora del desfile de la Fiesta Nacional del 12 de octubre, en directo | La Casa Real celebra el Día de la Hispanidad
Con motivo de la Fiesta Nacional, la Casa Real ha celebrado "todo aquello que compartimos y nos une como país", reconociendo la "dedicación y el servicio" de quienes trabajan "cada día por España".
En la red social X, publica un mensaje con un video de 19 segundos donde se muestra una bandera de España ondeando y se escucha el himno del país.
Última hora del desfile de la Fiesta Nacional del 12 de octubre, en directo | Mañueco la reivindica una España "unida, de ciudadanos libres e iguales"
El presidente de la Junta de Castilla y León y del PP autonómico, Alfonso Fernández Mañueco ha reivindicado una España "unida, de ciudadanos libres e iguales" el Día de la Fiesta Nacional .
En una publicación en su perfil de la red social 'X', , ha felicitado este lunes, 12 de octubre, día se celebra lo que "une", "una historia compartida, una lengua que cruza fronteras y un futuro que se construye juntos".
Última hora del desfile de la Fiesta Nacional del 12 de octubre, en directo | Ver desfile en directo
Según el programa oficial del Ministerio de Defensa y el plan de movilidad publicado por el Ayuntamiento de Madrid a las 11:00 horas comienzan los actos centrales de la Fiesta Nacional y la parada militar.
Durante cuatro horas se hará honor a los militares, tendrá lugar el salto de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo, el izado de la Bandera Nacional, el homenaje a quienes dieron su vida por España, el desfile aéreo y el desfile terrestre.
Para no perderte los actos del desfile puedes seguirlo a través de este enlace.
Última hora del desfile de la Fiesta Nacional del 12 de octubre, en directo | Abascal ensalzará la soberanía territorial en Ceuta
El año pasado Santiago Abascal estuvo en las calles de Madrid presenciando el desfile militar del Día de la Hispanidad, pero este año se ha ausentado. En su lugar, el líder de Vox, lo hará desde Ceuta, donde ha señalado que reivindicará desde la ciudad autónoma la "soberanía e integridad territorial" junto a su "aliado" francés, el ultraconservador de Agrupación Nacional, Jordan Bardella.
"Hoy, Día Nacional de España, volveremos a reivindicar nuestra soberanía e integridad territorial junto a nuestros aliados franceses", ha publicado en X el partido.
Última hora del desfile de la Fiesta Nacional del 12 de octubre, en directo | Sánchez felicita a la Guardia Civil
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha reconocido y agradecido la "entrega y dedicación" de los agentes de la Guardia Civil, señalando que son un "ejemplo de coraje y compromiso".
A través de un mensaje en la red social X, el jefe del Ejecutivo ha felicitado al instituto armado en el día de su Patrona, la Virgen del Pilar: "¡Feliz día de la Guardia Civil!".
Última hora del desfile de la Fiesta Nacional del 12 de octubre, en directo | ¿Quiénes son los encargados de llevar la bandera de España?
El desfile del Día de la Fiesta Nacional contará con un salto paracaidista frente a la tribuna real a cargo de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire y del Espacio (PAPEA).
Los protagonistas serán el sargento primero Pablo García Matanza -que actuará como guía- y el cabo primero José Antonio Lago Rubio -encargado de portar la bandera de España, de 24 metros cuadrados y 15 kilos de peso-. Ambos integrantes de la Selección Nacional Militar de Paracaidismo.
Última hora del desfile de la Fiesta Nacional del 12 de octubre, en directo | ¿Cómo se llama la cabra de La Legión?
Una de las principales protagonistas del desfile militar es la cabra de La Legión. Su nombre es Babieca, un chivo macho de dos años, que pertenece al Tercio Don Juan de Austria y participa en los desfiles junto a los legionarios, luciendo su manto reglamentario con el número romano VIII y el emblema de la unidad.
Durante el desfile forma parte de la quinta agrupación, acompañada por músicos, gastadores y distintas compañías de la Legión.
Última hora del desfile de la Fiesta Nacional del 12 de octubre, en directo | Vivas representará Ceuta
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, participará en los actos del Día de la Hispanidad en Madrid. Asistirá al Homenaje a la Bandera, el desfile militar y la recepción oficial que Sus Majestades ofrecerán en el Palacio Real, un día antes de la visita de los Reyes a Ceuta.
El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, también estará presente en los actos organizados en la capital.
Última hora del desfile de la Fiesta Nacional del 12 de octubre, en directo | Sánchez reivindica una España diversa
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado el 12 de octubre destacando la diversidad y los derechos que forman parte de la sociedad española. A través de un vídeo publicado en X, ha recordado que España está formada por personas con diferentes ideas, costumbres y formas de vivir.
Durante su mensaje ha señalado que lo importante no es pensar todos igual, sino valorar lo que se ha construido en común, defendido derechos como la educación, la sanidad, la libertad de amar y la posibilidad de vivir con dignidad: "Este 12 de octubre llevamos los derechos por bandera», relacionando la Fiesta Nacional con los avances sociales".
Última hora del desfile de la Fiesta Nacional del 12 de octubre, en directo | Alteraciones en el transporte
El desfile va a provocar importantes cambios en el transporte público de Madrid. Según ha informado el Ayuntamiento, un total de 48 líneas diurnas de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) modificarán sus recorridos entre las 07:00 y las 15:00 horas debido a los cortes de tráfico previstos en el centro de la capital.
Las alteraciones también afectarán al servicio de bicicletas públicas bicimad, con 11 estaciones fuera de servicio durante los días 11 y 12 de octubre. Asimismo los accesos a varios aparcamientos municipales sufrirán restricciones como consecuencia del dispositivo especial organizado para el evento.
El Ayuntamiento recomienda utilizar alternativas como las estaciones de Metro de Atocha, Estación del Arte, Banco de España, Retiro, Serrano y Colón. También se podrá recurrir a las estaciones de Cercanías de Recoletos y Atocha.
Última hora del desfile de la Fiesta Nacional del 12 de octubre, en directo | Dispositivo especial de movilidad en Madrid
El Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha un plan especial de movilidad con motivo del desfile militar de la Fiesta Nacional. El evento contará con una previsión de 80.000 asistentes, por lo que se han establecido restricciones de tráfico y medidas de seguridad para garantizar el desarrollo de la celebración.
Entre las 07:00 y las 15:00 horas, permanecerán cortadas varias de las principales vías del centro, como el paseo del Prado, el paseo de Recoletos y las plazas de Cibeles y Colón. Además, la Policía Municipal y los Agentes de Movilidad coordinarán el dispositivo para facilitar el acceso de los asistentes y reducir las molestias a los vecinos.
Última hora del desfile de la Fiesta Nacional del 12 de octubre, en directo: Tras el desfile, recepción en el Palacio Real
Una vez finalice el desfile los reyes, la princesa de Asturias y la infanta Sofía se trasladarán al Palacio Real para la tradicional recepción a las altas autoridades del Estado y a representantes del mundo político, económico, social y cultural.
Última hora del desfile de la Fiesta Nacional del 12 de octubre, en directo: Page y Ayuso sí asistirán
Sí presenciarán el desfile los presidentes de Murcia, Fernando López Miras; Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; Baleares, Marga Prohens; Asturias, Adrián Barbón; Cantabria, María José Sáenz de Buruaga; Aragón, Jorge Azcón; Galicia, Alfonso Rueda; Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; Canarias, Fernando Clavijo; Extremadura, María Guardiola; Comunidad Valenciana, Juanfran Pérez Llorca; y Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Última hora del desfile de la Fiesta Nacional del 12 de octubre, en directo: Más ausencias
Como es habitual no asistirá el lehendakari, Imanol Pradales, y tampoco en esta ocasión lo hará la presidenta de Navarra, María Chivite, ni el de Andalucía, Juanma Moreno, debido a que ese día estará en Bruselas.
Última hora del desfile de la Fiesta Nacional del 12 de octubre, en directo: Ausencias en el desfile
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, no estará presente por "motivos personales". Tampoco asistirá Santiago Abascal. El líder de Vox viajará hoy a Ceuta y el pasado viernes en su cuenta de X escribía que no asistiría porque no quiere "blanquear un Gobierno sumido en una corrupción escandalosa y responsable de gravísimas traiciones a los intereses de España".
Última hora del desfile de la Fiesta Nacional del 12 de octubre, en directo: Ministros que han confirmado asistencia
Han confirmado su asistencia los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska; de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; de Educación, Milagros Tolón; y de Ciencia, Diana Morant.
Última hora del desfile de la Fiesta Nacional del 12 de octubre, en directo: La mascota de la Legión se llama Babieca
Una de las grandes protagonistas en el desfile del 12 de octubre cada año es la mascota de la Legión. Efectivos del tercio 'Don Juan de Austria' 3.º de la Legión desfilarán acompañados de su mascota, este año una cabra de 2 años de nombre Babieca.
Última hora del desfile de la Fiesta Nacional del 12 de octubre, en directo: Como novedad los 8X8 Dragón del Ejército de Tierra
Una de las grandes novedades de esta edición tendrá lugar durante la marcha terrestre cuando los asistentes tendrán la oportunidad de ver por primera vez en este desfile los blindados 8×8 Dragón del Ejército de Tierra.
Última hora del desfile de la Fiesta Nacional del 12 de octubre, en directo: Los efectivos que participan
Un total de 4.380 miembros de las Fuerzas Armadas, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y otras instituciones participan esta mañana en el desfile. 3.850 hombres y 530 mujeres que marcharán por las calles de Madrid, pero también lo harán 144 vehículos, 39 motos, 286 caballos y cinco perros. Por el aire, sobrevolarán el cielo de la capital 34 aeronaves de caza y enseñanza, 16 aviones de transporte y 32 helicópteros.
Última hora del desfile de la Fiesta Nacional del 12 de octubre, en directo: Los momentos del desfile
La tribunal real estará situada en la plaza de Cánovas del Castillo. Allí, los reyes recibirán honores militares y Felipe VI pasará revista al Batallón de Honores. Posteriormente tendrá lugar el salto de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire y del Espacio (Papea) frente a la tribuna real. Tras el izado de la bandera y el homenaje a los que dieron su vida por España, cinco aeronaves Pilatus PC-21, integrantes de la denominada Formación Mirlo, serán las encargadas de realizar el sobrevuelo en el acto central.
Última hora del desfile de la Fiesta Nacional del 12 de octubre, en directo: Comienza a las 11:00h
Buenos días y bienvenidos a esta jornada de información en directo sobre el desfile de la Fiesta Nacional. El acto central de este 12 de octubre arrancará en Madrid a las 11:00 horas de la mañana. El recorrido total es de 1.540 metros y se inicia en la glorieta de Carlos V, en Atocha, para finalizar en la plaza de Colón.
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