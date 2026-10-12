Última hora del desfile de la Fiesta Nacional del 12 de octubre, en directo: Los reyes presiden hoy el acto central de la fiesta del 12 de octubre

Los reyes presiden hoy el desfile del Día de la Fiesta Nacional, que en esta ocasión se celebra poco antes de unas elecciones generales, las del 29 de noviembre, y justo la víspera del día en el que los monarcas efectuarán su primer viaje oficial a Ceuta.

4.380 miembros de las Fuerzas Armadas, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y otras instituciones participan hoy en el desfile que comenzará a las 11:00 horas y en el que van a debutar los nuevos blindados 8×8 Dragón.

A Felipe VI y a doña Letizia los acompañará la princesa Leonor que ya ha completado su formación militar y ahora cursa sus estudios universitarios. También estará la infanta Sofía que actualmente estudia en París.

Las ausencias más destacadas que se conocen son las de Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia que alega "motivos personales" y tampoco asistirá el líder de Vox, Santiago Abascal, de visita en Ceuta y que ha reprochado que no "blanqueará un Gobierno sumido en una corrupción escandalosa y responsable de gravísimas traiciones a los intereses de España".

Como es habitual no asistirá el lehendakari, Imanol Pradales, y tampoco en esta ocasión lo hará la presidenta de Navarra, María Chivite, ni el de Andalucía, Juanma Moreno, debido a que ese día estará en Bruselas.

Sigue aquí en directo online el desfile, que en total tendrá un recorrido de 1.540 metros.