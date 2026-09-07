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La Audiencia Nacional abre una investigación penal por la entrada masiva en Ceuta

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha abierto formalmente una investigación penal sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio.

Imagen de la Audiencia Nacional

La Audiencia Nacional abre una investigación penal por la entrada masiva en Ceuta | Europa Press

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Paula V. Sisó
Paula V. Sisó
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La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha abierto formalmente una investigación penal en torno a la entrada masiva de migrantes en Ceuta el 30 y 31 de julio, al estimar que se trata de una "conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la integridad territorial de España".

La magistrada aprecia en estos hechos, en los que murieron en torno a 140 personas, indicios de varios delitos, entre ellos contra la paz e independencia del Estado, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros en conexión con delitos de homicidios imprudentes, así como de organización criminal.

La investigación judicial se centra así en esclarecer las circunstancias en las que se produjo la entrada irregular en la ciudad autónoma y determinar las posibles responsabilidades penales derivadas de los hechos.

La decisión de Tardón supone la apertura formal de una causa penal para investigar unos acontecimientos que provocaron la llegada masiva de migrantes a Ceuta y que se saldaron con alrededor de 140 fallecidos.

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