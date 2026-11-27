Fin de semana de elecciones, marcado por las nubes de tipo bajo. Tendremos amaneceres de niebla, tardes de paseo en el centro y sur. En cambio, en el norte las nubes serán más persistentes, para dejar algunas lluvias. Con este panorama los más madrugadores pasarán menos frío, así que nos olvidamos de las heladas.

El amanecer de este viernes ha sido aún más frío en zonas en el este de la península. Con termómetros que han marcado dos grados bajo cero en el aeropuerto de Granada y cero grados en capitales como Guadalajara. La tarde en cambio, nos dejará valores máximos algo más altos. Superando los 10º en el centro, y rozando los 20º en la mitad sur. Tendencia al alza que se mantendrá de cara al sábado.

Viernes estable

Tenemos un viernes de tranquilidad meteorológica, que ha comenzado con abundantes nubes de tipo bajo. En el centro y sur han dejado nieblas a primera hora que irán despejando. En la mitad norte serán más persistentes. Incluso podrán dejar lloviznas muy localizadas, serán más probables en el oeste de Galicia, sierras de Castilla y León, La Rioja y cordillera Cantábrica. Una jornada más en el norte de Canarias, se mantiene la posibilidad de lluvias en las islas más montañosas en su cara norte. Todo lo contrario, esperamos en el Mediterráneo, donde se mantendrán los cielos despejados durante las próximas jornadas.

Mañana tendrán cielos más abiertos en el Cantábrico. En el resto seguimos con el mismo panorama de mañanas de cielos grises y tardes con grandes claros. Será en Galicia, donde la llegada de un frente atlántico dejará una tarde de sábado con lluvias abundantes en la Comunidad Gallega, que a última hora rozarán el oeste del Principado de Asturias y de León.

El día de elecciones generales

El domingo cuando los colegios electorales abran las lluvias habrán abandonado Galicia. Tendrán que ir a votar con paraguas en las comunidades del Cantábrico, las precipitaciones serán más dispersas en el norte de Castilla y León, Navarra, y en Pirineos.

Los más madrugadores, votarán con nubes de tipo bajo y abundantes nieblas en el centro y en el sur. Los que esperen a la tarde lo harán con cielos abiertos. Cuando los colegios estén a punto de cerrar, será cuando algunas gotas puedan caer en puntos de Ávila, Segovia y Soria. Canarias seguirá con ambiente nuboso, todo lo contrario, en el Mediterráneo donde el sol brillará durante todo el 29N.

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