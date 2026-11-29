Un total de 38.616.949 españoles, de los que 35.953.542 residen en España y 2.663.407 en el extranjero, están llamados este domingo a las urnas para renovar los 209 miembros del Senado y los 350 del Congreso que después deberán elegir al presidente del Gobierno para los próximos cuatro años.

Serán las decimoséptimas elecciones generales en los más de 50 años del actual periodo democrático en España y las primeras para 1.615.034 jóvenes que han cumplido los 18 años desde los anteriores comicios, celebrados el 23 de julio de 2023. Para ejercer el derecho al voto estarán abiertos de 9:00 a 20:00 horas 22.493 locales en los que se constituirán 61.033 mesas electorales, que ya cuentan con todo el material necesario, incluidos los dispositivos para que, por primera vez, quienes lo deseen de los más de 1.755.000 ciudadanos que lo tienen activado puedan identificarse con el DNI digital.

En las mesas estarán 183.099 personas que fueron elegidas por sorteo en los ayuntamientos como presidentes y vocales, que recibirán una dieta de 75 euros. A estas elecciones generales se han presentado un total de 895 candidaturas: 534 al Congreso, con 5.197 candidatos y 361 al Senado, con 5.400 candidatos. En esta cámara se elegirá por primera vez de forma separada un representante por la isla de Ibiza y otro por la de Formentera.

Abren los colegios electorales

Las 61.033 mesas en las que los españoles podrán depositar su voto este 29 de noviembre para renovar el Congreso y el Senado ya se han constituido. Los colegios electorales han abierto sus puertas para que más de 38 millones de españoles voten.

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha sido el primer candidato en votar este domingo. A las 09:00 horas, el presidente del Gobierno ha votado en el Colegio de Nuestra Señora del Buen Consejo de Madrid.

Tras depositar su voto en la urna, Sánchez ha señalado que "el mayor poder es el voto, animo a los ciudadanos a movilizarse, a votar por el futuro de nuestro país", ha destacado. El presidente del Gobierno ha confesado a los medios de comunicación que pasará el día junto a su familia y comerá "paella".

El presidente del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha votado a las 10:34 horas en el Colegio Ramiro de Maeztu de Madrid, donde estudió de joven su principal contrincante político, Pedro Sánchez. Ha sido el segundo candidato a la presidencia del Gobierno en votar.

La candidata del Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, ha votado este domingo en su Barcelona natal. Ha sido a las 11:03 en el colegio electoral.

El líder de Vox y candidato a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, ejercerá este domingo a las 11:30 su derecho al sufragio en las elecciones generales del 29-N en el Colegio Pinar del Rey de Madrid.