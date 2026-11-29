29N
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Santiago Abascal, cuarto candidato a la presidencia en votar
Sigue en directo la última hora de las elecciones generales 2026. Los españoles deciden hoy el próximo presidente del Gobierno para los próximos cuatro años.
- Qué se vota en las elecciones generales de hoy 29 de noviembre del 2026
- ¿Qué diferencia hay entre votar al Congreso y al Senado?
- Elecciones generales 2026: Cuántas papeletas hay para votar en las elecciones de este 29 noviembre
- Pedro Sánchez vota a primera hora en las elecciones generales: "Veo una movilización épica, tengo buenas sensaciones"
- Alberto Núñez Feijóo vota junto a su mujer y al alcalde de Madrid, Martínez Almeida: "Que no voten con miedo, sino con memoria"
- La candidata de Frente Amplio, Ada Colau, vota en Barcelona en las elecciones generales
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Un total de 38.616.949 españoles, de los que 35.953.542 residen en España y 2.663.407 en el extranjero, están llamados este domingo a las urnas para renovar los 209 miembros del Senado y los 350 del Congreso que después deberán elegir al presidente del Gobierno para los próximos cuatro años.
Serán las decimoséptimas elecciones generales en los más de 50 años del actual periodo democrático en España y las primeras para 1.615.034 jóvenes que han cumplido los 18 años desde los anteriores comicios, celebrados el 23 de julio de 2023. Para ejercer el derecho al voto estarán abiertos de 9:00 a 20:00 horas 22.493 locales en los que se constituirán 61.033 mesas electorales, que ya cuentan con todo el material necesario, incluidos los dispositivos para que, por primera vez, quienes lo deseen de los más de 1.755.000 ciudadanos que lo tienen activado puedan identificarse con el DNI digital.
En las mesas estarán 183.099 personas que fueron elegidas por sorteo en los ayuntamientos como presidentes y vocales, que recibirán una dieta de 75 euros. A estas elecciones generales se han presentado un total de 895 candidaturas: 534 al Congreso, con 5.197 candidatos y 361 al Senado, con 5.400 candidatos. En esta cámara se elegirá por primera vez de forma separada un representante por la isla de Ibiza y otro por la de Formentera.
Abren los colegios electorales
Las 61.033 mesas en las que los españoles podrán depositar su voto este 29 de noviembre para renovar el Congreso y el Senado ya se han constituido. Los colegios electorales han abierto sus puertas para que más de 38 millones de españoles voten.
El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha sido el primer candidato en votar este domingo. A las 09:00 horas, el presidente del Gobierno ha votado en el Colegio de Nuestra Señora del Buen Consejo de Madrid.
Tras depositar su voto en la urna, Sánchez ha señalado que "el mayor poder es el voto, animo a los ciudadanos a movilizarse, a votar por el futuro de nuestro país", ha destacado. El presidente del Gobierno ha confesado a los medios de comunicación que pasará el día junto a su familia y comerá "paella".
El presidente del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha votado a las 10:34 horas en el Colegio Ramiro de Maeztu de Madrid, donde estudió de joven su principal contrincante político, Pedro Sánchez. Ha sido el segundo candidato a la presidencia del Gobierno en votar.
La candidata del Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, ha votado este domingo en su Barcelona natal. Ha sido a las 11:03 en el colegio electoral.
El líder de Vox y candidato a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, ejercerá este domingo a las 11:30 su derecho al sufragio en las elecciones generales del 29-N en el Colegio Pinar del Rey de Madrid.
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Ada Colau, tercera candidata en votar
La candidata del Frente Amplio, Ada Colau, ha votado en estas elecciones generales en el Institut La Sedeta de Barcelona tras haber pasado una jornada de reflexión con su familia.
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Juan Jesús Vivas, vota por el futuro de Ceuta
Así lo ha hecho para pedir el voto en Ceuta: "Hoy es el día. Lo vivo con ilusión y con la esperanza de que, entre todos, seamos capaces de construir una España mejor, en la que Ceuta tenga las oportunidades que merece".
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Óscar López vota y llama a la movilización masiva de los ciudadanos
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha llamado este domingo a "la movilización masiva" en "un día importante para España y para Europa", y ha expresado su deseo de que haya un récord de participación en las elecciones generales.
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Elma Saiz vota y pide que la ciudadanía vote para los próximos cuatro años
La candidata del PSN-PSOE al Congreso de los Diputados y ministra y portavoz del Gobierno central, Elma Saiz, ha animado a una "movilización histórica" en un "día muy importante", porque la ciudadanía a través del voto "tiene un poder muy importante para decidir qué país se quiere para los próximos cuatro años".
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Así ha hablado ante los medios el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo
Así ha hablado ante los medios de comunicación el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Así ha votado Alberto Núñez Feijóo
Así ha votado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Feijóo llama a que los españoles voten con memoria
Feijóo ha agradecido a todos aquellos que trabajan este domingo para que la jornada electoral se desarrolle con normalidad, y ha destacado que tras este 29N "puede haber un antes y un después".
Además, ha pedido a los españoles "que no voten con miedo, que voten con memoria". "Que tomen la decisión que elijan, que nunca lo hagan con miedo, sino con memoria, convicción y sabiendo que lo que elegimos es el Gobierno democrático de nuestro país".
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Normalidad total en estas primeras horas de jornada electoral
La jornada electoral del 29N está transcurriendo con absoluta normalidad, sin incidencias destacables y con el 100 % de las mesas constituidas, en una cita para los votantes vigilada por más de 100.000 agentes de las fuerzas de seguridad.
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Ignacio Garriga (Vox) llama a la movilización masiva
El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha pedido una "movilización masiva" para las elecciones generales de este domingo, con el fin de "poner fin a la pesadilla de los últimos ocho años" de gobierno en España e "iniciar una nueva etapa de esperanza y de prosperidad".
Para Garriga, "hoy es un gran día", porque "los españoles pueden poner fin a la pesadilla que han vivido en estos ocho años de Pedro Sánchez", dejar atrás "el colapso y el caos" y "elegir el rumbo que queremos para nuestra nación".
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: La presidenta de Navarra muestra su ilusión en esta jornada electoral
La presidenta de Navarra y secretaria general del PSN-PSOE, María Chivite, ha reconocido estar "ilusionada" en esta jornada electoral en la que ha llamado a la participación y ha deseado una "amplia movilización".
De esta forma se ha pronunciado en declaraciones a los medios de comunicación en el colegio público de San Francisco de Pamplona, donde ha acompañado a votar a la candidata del PSN-PSOE, ministra de Inclusión, Seguridad Social Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz.
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Almeida vota en Madrid y acompaña a Feijóo a su votación
Almeida vota en Madrid: "Llegó el día más importante de la democracia. Animo a todos los españoles a acudir hoy a votar y participar en una jornada decisiva para el futuro de España".
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Se constituyen el 100% de las mesas en Cataluña
El 100 % de las mesas electorales distribuidas por toda Cataluña para estas elecciones generales se han constituido, según los datos del Ministerio del Interior volcados en la página web de estos comicios.
Cataluña cuenta este domingo con 2.674 colegios electorales, con un total de 9.076 mesas, y están llamados a las urnas 5.926.487 catalanes, 223.028 más que en las elecciones generales de 2023.
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Feijóo, segundo candidato en votar
El candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo ha sido el segundo en votar tras Pedro Sánchez. Lo ha hecho en el colegio electoral en el cual Pedro Sánchez estudió de joven.
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Urtasun llama a una 'fortísima movilización'
El ministro de Cultura y número dos de Comuns-Frente Amplio al Congreso por Barcelona, Ernest Urtasun, ha hecho un llamamiento a una "fortísima movilización" para las elecciones generales de este domingo, con el fin de "seguir avanzando y no retroceder ni un milímetro".
"Quiero pedir una fortísima movilización, que vaya todo el mundo a votar, porque este país necesita seguir avanzando y no retroceder ni un milímetro", ha destacado el ministro.
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: 3.338 personas con discapacidad visual votan este domingo
Un total de 3.338 personas con discapacidad visual podrán votar este domingo en las elecciones generales del 29-N gracias a un kit de voto accesible con documentación complementaria en braille que el Gobierno ha enviado a sus casas para hacer más accesible el proceso a las personas ciegas sin alterar el carácter presencial del voto.
El kit contiene las papeletas y los sobres electorales habituales, acompañados de documentación en braille e instrucciones para su utilización.
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Se constituyen el 99,86% de las mesas electorales
Un 99,98 por ciento de las mesas electorales previstas para las elecciones generales de este domingo se han constituido, según los datos del Ministerio del Interior volcados en la página web de estos comicios.
Así, se han conformado 61.023 mesas de las 61.033 que tenían que hacerlo y ninguna ha sido suspendida. Estas mesas, que ya están recibiendo los votos de los electores, representan a un censo de 35.906.572 ciudadanos de un total de 35.953.542 llamados a las urnas.
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Las mesas electorales no introducirán en las urnas los votos de la 'ley de nietos'
Las mesas electorales de las generales de este domingo no abrirán ni introducirán en las urnas los votos de los 11.283 residentes en España nacionalizados por la 'ley de nietos' a los que el Tribunal Supremo ha suspendido cautelarmente el derecho de sufragio.
Así lo establecen las instrucciones complementarias de la Junta Electoral Central (JEC) para los integrantes de las mesas.
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Abren los colegios electorales en Canarias
Los colegios electorales en Canarias han abierto a las 10:00 hora canaria. Este domingo están repartidas por el archipiélago 2.941 mesas electorales (1.382 en Santa Cruz de Tenerife y 1.559 en Las Palmas) en un total de 1.040 locales de voto, 532 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 508 en Las Palmas.
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Así ha votado Pedro Sánchez
Así ha votado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez en Madrid.
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Los trabajadores que acudan a su puesto, tendrán permiso de cuatro horas para votar
Los trabajadores que tengan que acudir este domingo a sus puestos durante la jornada de las elecciones generales del 29-N dispondrán de hasta cuatro horas retribuidas para ejercer su derecho al voto, aunque el tiempo concreto de ausencia depende de la comunidad autónoma en la que trabajen.
Y es que las diferencias territoriales hacen que empleados con idénticos horarios puedan disfrutar de permisos de distinta duración, con variaciones que pueden llegar a las dos horas en función de las circunstancias.
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Pedro Sánchez se dirige a los medios tras su votación
Pedro Sánchez se ha dirigido a los medios de comunicación tras votar.
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Sánchez apela a una movilización "histórica"
El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, votó este domingo, a las 9.15 horas, y apeló a "una movilización histórica" para que el próximo Parlamento "refleje la voluntad de la ciudadanía".
Animó a todos los ciudadanos a movilizarse y votar, afirmando que el voto es "el mayor de los poderes" y que una alta participación dará más fuerza al futuro Gobierno.
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Las palabras de Pedro Sánchez tras votar
El candidato socialista ha acudido a votar solo, y ha explicado que su mujer, Begoña Gómez, lo ha hecho por correo.
Tras depositar su voto en la urna, Sánchez ha señalado ante los medios que "el mayor poder es el voto, animo a los ciudadanos a movilizarse, a votar por el futuro de nuestro país", ha destacado. El presidente del Gobierno ha confesado a los medios de comunicación que pasará el día junto a su familia y comerá "paella".
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Gabriel Rufián vota a las 11:00 en Badalona
El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados y cabeza de lista de este partido a las elecciones generales, Gabriel Rufián, votará este domingo por la mañana en la Escola Mercè Rodoereda de Badalona y, por la tarde, se desplazará hasta Barcelona para seguir la noche electoral. En concreto, Rufián votará a las 11.00 horas.
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Villarroya, primer anécdota de las elecciones generales
El municipio riojano de Villarroya, que tiene nueve vecinos empadronados, no ha podido cumplir este domingo su objetivo de mantener el récord de ser el primer municipio de España en cerrar las urnas, dado que ha habido un voto por correo y la cartera no ha llegado a la apertura del colegio electoral.
Los ocho vecinos que pueden votar presencialmente estaban a las 8:00 horas en el colegio electoral, preparados para, una hora después, depositar su voto con rapidez ante numerosos medios de comunicación.
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Miriam Nogueras vota a las 12:00
La portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados y cabeza de lista de este partido a las elecciones generales, Miriam Nogueras, votará este domingo en Mataró, votará a las 12.00 horas en el Casal de la gent gran del parc central de Mataró.
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Pedro Sánchez ejerce el derecho a voto
Pedro Sánchez, candidato del PSOE, ejerce su derecho al voto
El presidente del Gobierno concurre por sexta vez a unas elecciones generales como candidato socialista, tras más de ocho años al frente del Ejecutivo.
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Más de 100.000 agentes velarán por la seguridad en España este domingo electoral
El Ministerio del Interior ha diseñado un dispositivo de seguridad integrado por 100.727 efectivos de las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de todo el país, un 11,5% más que en 2023, con el objetivo de velar por "el normal desarrollo" de las elecciones generales que se celebran este domingo.
Así lo confirmó el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska para poner de relieve que todos los agentes que se desplieguen centrarán su actividad en "evitar cualquier tipo de incidencia en el funcionamiento de los 22.943 locales electorales" que se abrirán para que los ciudadanos depositen su voto.
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Ada Colau e Irene montero votarán a las 11 y a las 10 respectivamente
La candidata del Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, votará este domingo en su Barcelona natal, mientras que la de Podemos, Irene Montero, lo hará en La Navata (Galapagar, Madrid) Según informaron desde las respectivas candidaturas, Colau votará hacia las 11.00 horas en el Institut La Sedeta, en la calle Indústria.
Por su parte, Montero votará a a las 10.00 horas en el Colegio La Navata, el mismo donde viene haciéndolo desde que se trasladó allí a vivir con su pareja, el exvicepresidente del Gobierno y ex secretario general de Podemos Pablo Iglesias.
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Abren los colegios electorales
Los 22.493 colegios electorales han abierto sus puertas tras la constitución de las 61.033 mesas. Comienza la votación para los 35.953.542 españoles llamados a las urnas presencialmente. Otros 2.663.407 de españoles en el extranjero también están llamados a votar.
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Santiago Abascal vota a las 11:30
El líder de Vox y candidato a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, ejercerá este domingo a las 11:30 su derecho al sufragio en las elecciones generales del 29-N en el Colegio Pinar del Rey de Madrid y, posteriormente, atendrá a los medios de comunicación para pedir a los españoles que no se olviden de votar.
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Así ha anunciado el Partido Popular que millones de españoles votan en las urnas
Con este vídeo en redes sociales ha anunciado el Partido popular que más de 38 millones de españoles están llamados a votar este domingo.
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Feijóo vota a las 10:30 en el colegio donde estudió Sánchez
El presidente del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, votará este domingo a las 10.30 horas en el Colegio Ramiro de Maeztu de Madrid, donde estudió de joven su principal contrincante político, Pedro Sánchez.
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: La jornada electoral marca un predominio de cielos nubosos en toda España
La jornada electoral de este domingo estará marcada por la estabilidad meteorológica en gran parte de España, con predominio de los cielos poco nubosos, temperaturas propias de finales de noviembre y lluvias en Galicia y las comunidades del Cantábrico, mientras que los bancos de niebla reducirán la visibilidad durante las primeras horas del día en amplias zonas del interior peninsular.
Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la influencia de las altas presiones favorecerá el tiempo estable en buena parte del país, aunque el paso de un frente por el extremo norte peninsular dejará precipitaciones que se desplazarán de oeste a este a lo largo de la jornada.
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Constituidas la mitad de las mesas electorales
Casi el 50% de las mesas electorales ya están constituidas. Según los datos del ministerio de Interior, 29.050 de 61.033 mesas electorales, un 47,59% han sido constituidas. Los colegios electorales abren sus puertas a las 09:00 de la mañana
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Pedro Sánchez será el primer candidato en votar
El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, será el primer candidato a La Moncloa en votar este domingo entre las 9.00 y las 9.30 horas en el Colegio de Nuestra Señora del Buen Consejo de Madrid.
Sánchez aspira a revalidar el poder en las urnas para conseguir un nuevo mandato tras su llegada a La Moncloa en 2018 gracias a la moción de censura que presentó contra Mariano Rajoy.
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Comienza la constitución de mesas electorales
Las 61.033 mesas en las que los españoles podrán depositar su voto este 29 de noviembre para renovar el Congreso y el Senado se constituyen a partir de las 8:00 horas en los 22.493 colegios electorales distribuidos por todo el país.
Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Más de 38 millones de españoles están llamados a votar este domingo
Un total de 38.616.949 españoles, de los que 35.953.542 residen en España y 2.663.407 en el extranjero, están llamados este domingo a las urnas para renovar los 209 miembros del Senado y los 350 del Congreso que después deberán elegir al presidente del Gobierno para los próximos cuatro años.
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