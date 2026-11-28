Elena ha vivido una noche para el recuerdo en el plató de La ruleta de la suerte noche. Tras la brillante jugada en la que acumuló 6.000 euros, la concursante ha vuelto a demostrar una agilidad mental y una suerte envidiables en un panel bajo la pista: "Sube la autoestima".

Tras acumular 4.000 euros en el marcador, Elena tiró de la ruleta con convicción y fue a parar directamente al gajo de x2. La emoción ha estallado en el plató y nuestro presentador, Jorge Fernández, le ha felicitado por su tirada: "¡Buenísimo este gajo para colocarnos con 8.000!". A partir de ahí, solo necesitaban una consonante. Elena pidió la D, y, cuando Laura destapó una en el panel, el marcador alcanzó de golpe la cifra de 8.000 euros.

Con un gran premio ya asegurado, Elena ha comprado varias vocales para asegurarse la respuesta y no perder su turno. Finalmente, la concursante ha decidido no arriesgar y comprar la vocal U. Nada más destaparse cuatro veces en el panel, el rostro de Elena se iluminó: "¡Lo tengo, lo tengo!".

Con 7.200 euros asegurados, ha resuelto el panel llevándose un gran premio para casa: "Que te digan que te pareces a alguien guapísimo".