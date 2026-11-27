Una familia residente en Almendralejo (Badajoz) ha denunciado ante la Policía Nacional la aparición de mensajes de odio contra las personas con trastorno del espectro autista (TEA), después de encontrar dos pintadas en su vehículo con las expresiones "muerte a los autistas" y "tienes un hijo tonto, ah no que es autista".

Según ha explicado la madre, la primera pintada apareció el martes y la segunda en la madrugada de este viernes, cuando ya han decidido poner la denuncia. La familia tiene dos hijos, uno de ellos de cinco años con autismo, que estudia en un colegio de la localidad.

"Yo con todos los vecinos me llevo estupendamente y con el colegio, lo mismo. Todo el mundo adora a mis hijos", ha señalado la madre, quien lleva seis años residiendo en Almendralejo, aunque es natural de Valverde de Llerena (Badajoz).

"Lo de 'muerte a los autistas' me ha dado miedo"

La madre no encuentra una explicación a lo sucedido, pero apunta a la posibilidad de que los mensajes podrían estar relacionados con la actividad profesional de su marido, que trabaja como perito de seguros. En cualquier caso, considera especialmente doloroso que los ataques puedan estar dirigidos contra un niño de tan solo cinco años.

"Estoy mal, un hijo duele mucho y lo de 'muerte a los autistas' me ha dado miedo, para qué voy a decir que no", indica la madre.

La familia está recibiendo numerosas muestras de apoyo por parte de vecinos, familias del colegio y toda la ciudadanía Almendralejo, que la madre agradece por la difusión de los hechos y asegura que se ha sentido arropada incluso por personas a las que no conoce. Más allá de la denuncia, la mujer quiere aprovechar lo sucedido para lanzar un mensaje de concienciación sobre el autismo y combatir los prejuicios hacia las personas con TEA.

"Son personas que sienten". ha manifestado la mujer, a la que le parece "muy triste" que se digan estas cosas y que este "odio" siga existiendo en estos tiempos.