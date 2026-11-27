El debate a cuatro entre Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Ada Colau y Santiago Abascal se convirtió en uno de los momentos más tensos de la campaña electoral del 29N. Los candidatos protagonizaron numerosos enfrentamientos, con fuertes acusaciones sobre la gestión del Gobierno, la corrupción, la violencia machista, la inmigración y la política exterior.

Uno de los momentos más destacados fue el choque entre Feijóo y Colau, cuando el líder del PP le reprochó que hubiera permanecido "calladita" durante la gestión de la DANA de Valencia. Una expresión que provocó la reacción de Sánchez, quien calificó el comentario de machista. Durante el debate, Sánchez y Colau mostraron cierta sintonía y coincidieron en sus críticas a PP y Vox.

¿Quién debería retirarse?

Susanna Griso ha preguntado a los tertulianos quién debería retirarse tras el debate y casi todos han coincidido en su respuesta:

Victor Gutiérrez, exdiputado y candidato del PSOE ha señalado a Feijóo: "Sabe perfectamente que está ante su última bala. Evidentemente sabe que no va a ganar las elecciones y para mí la pregunta clave es la que le hizo el presidente sobre si va a respetar el sistema electoral o va a seguir hablando del sistema democrático de votación".

La periodista Elisa Beni cree evidentemente que Feijóo sabe que va a ser el ganador de las elecciones generales y lo que realmente quería saber el líder del PP era si Pedro Sánchez se comprometía a retirarse del todo tras el resultado de las elecciones.

"Sabe que no va a gobernar y va a tener que quedarse en la oposición. Evidentemente retiro a Pedro Sánchez. Uno quita el peligro que tiene en la vida, si viene otro peligro, ya lo quitaremos", hace en referencia a que el gran problema que tienen que quitarse los españoles es Pedro Sánchez.

Cruz Sánchez de Lara "retiraría sin lugar a dudas a Pedro Sánchez": "Mi generación ha crecido en la alternancia democrática y en la salud de un estado que cuando se equivocaba, los votantes hacían todo para cambiarlo. Muchos españoles han sufrido las consecuencias".

Para Víctor Sánchez del Real, exdiputado de Vox, ha querido desearle lo mejor en su "dulce retiro" a Pedro Sánchez: "Que disfrute de su vida, pero la realidad es que hoy es un día muy divertido para periodistas. Ayer nadie falló salvo Pedro Sánchez que falló perdiendo todos los votos de cualquiera que fuera del Atlético de Madrid, llamándo Wanda y Atlético.

Por último, Irene González también retiraría a Pedro Sánchez y destaca la sintonía entre Feijóo y Abascal: "Hubo una sintonía entre Feijóo y Abascal, haciendo posible un gobierno de coalición".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresplayer.