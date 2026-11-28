Tras una tirada prometedora, Jaime ha caído por primera vez en el gajo Se lo doy, obligándole a entregar sus 3.975 euros a Belén. A pesar de ello, el concursante ha vuelto a probar suerte, pero la historia se ha repetido de nuevo cayendo de nuevo en otro gajo de Se lo doy.

Por si fuera poco, en un tercer intento desesperado, la ruleta se detuvo en la Quiebra, provocando la desesperación de Jaime: "¡No hay manera! No tengo nada de puntería". Nuestro presentador, Jorge Fernández, no ha tardado en destacar la suerte que había tenido Belén: "Con todo el dinero que le has dado en dos tandas a Belén, que son 4.175 euros... Belén, sin tirar ni una sola vez y con casi el panel hecho, te toca jugar".

A pesar de tener el bote a favor, Belén ha confesado sus dudas: "Jorge, ¿sabes qué me pasa? Es que, me falta una". Para asegurarse el panel, ha decido tirar, con una suerte, que de nuevo le ha hecho ganar mucho dinero cayendo milagrosamente en el gajo de 5.000 euros, esquivando por milímetros dos casillas de Quiebra que habrían dejado su marcador a cero. Tras contener la respiración, Belén ha acertado la consonante C, ha comprado un par de vocales para despejar las dudas restantes y se ha lanzado a resolverlo.

"Hay 8.575 euros, eso significa que hay que resolverlo muy despacito para que no te equivoques", le ha aconsejado Jorge antes de resolver. Siguiendo la recomendación al pie de la letra, Belén ha pronunciado pausadamente la frase completa: "Si alguien querido te dedica un premio".

Así ha acabado la concursante cerrando un panel surrealista, en el que pasó de no haber tirado ni una vez a marcharse a casa con un premio de 8.575 euros.

¡Dale al play al vídeo de arriba para revivir este momentazo!