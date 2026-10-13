Crisis migratoria en Ceuta
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Los Reyes visitan la ciudad, por primera vez desde su reinado
Sigue en directo online la última hora de la crisis migratoria en Ceuta.
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Ha llegado el día. El martes 13 de octubre ya quedará guardado en la historia como el día en el que los Reyes de España realizaron su primera visita oficial a Ceuta.
Felipe VI y doña Letizia viajan con la firme convicción de mostrar su respaldo a los ceutíes cuando ya han pasado más de dos meses desde la entrada masiva de migrantes del pasado 30 y 31 de julio. Este viaje llega en plena precampaña electoral y justo después del desfile de la Fiesta Nacional, donde en conversaciones con periodistas el monarca expresó que afronta el viaje con "ilusión y ganas".
También Pedro Sánchez ha indicado que la visita real busca escenificar que la normalidad se está abriendo camino paso a paso en la ciudad autónoma.
Los reyes dormirán en la ciudad autónoma, un gesto muy simbólico que no ha ocurrido nunca en democracia. Al día siguiente se desplazarán a Melilla.
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Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Ramirez tacha la visita de los reyes como "un día histórico"
El vicepresidente de Ceuta, Alejandro Ramírez, ha considerado que la visita de los reyes "es un día histórico, una nueva página especial en la historia de Ceuta", que "todos los ceutíes estamos esperando con muchísima ilusión".
Considera que esta visita "nos va a permitir dar un chute de energía importante a todo el pueblo de Ceuta".
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Última visita real
La última visita real a Ceuta fue en 2007, cuando el rey emérito Juan Carlos I y la reina Sofía viajaron a Ceuta. Miles de vecinos salieron a las calles para recibir a Sus Majestades entre banderas de España y vítores.
Este martes lo harán, por primera vez, Felipe VI y Letizia y mañana también visitarán Melilla.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Diputado del PSOE en Ceuta: "Es una falta de respeto que Sánchez nos oculte información"
El diputado del PSOE en Ceuta, Melchor León, considera que "es una falta de respeto que Pedro Sánchez nos esté ocultando información", tras admitir el presidente del Gobierno que varios buques marroquíes entraron en aguas de Ceuta coincidiendo con la entrada masiva.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Agenda Reyes
Es la primera vez que Felipe V y doña Letizia visita Ceuta. Su llegada está prevista para las 12:30 horas donde serán recibidos por las autoridades y saludarán a los ciudadanos en el entorno del Palacio de la Asamblea.
A la tarde, sobre las 16:45 horas, visitarán el Colegio Público Vicente Aleixandre. Una hora después está previsto un acto ecuménico en el cementerio musulmán de Sidi Embarek, en recuerdo de las personas fallecidas los días 30 y 31 de julio.
Una jornada que finalizará a las 19:00 horas con un encuentro con representantes de la sociedad ceutí en el interior del Hotel Parador de Ceuta.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Lo que no nos explica es por qué entraron
El presidente no ha querido vincular esos hechos con la entrada de inmigrantes, aunque ha admitido la coincidencia temporal y pone en valor que la situación se resolvió gracias a una interlocución "muy fluida" entre las Armadas de los dos países.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: buques marroquíes entraron en aguas de Ceuta
En corrillos con los periodistas, Pedro Sánchez ha confirmado que buques marroquíes entraron en aguas de Ceuta coincidiendo con la llegada masiva de más de 80.000 migrantes a la ciudad autónoma el 30 y 31 de julio, pero lo consideran un "hecho puntual". Dijo Sánchez que fueron "días muy intensos".
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Las consecuencias de ese viaje
Mohamed VI procedió a llamar a consultas a su entonces embajador en Madrid, Omar Azziman, quien tardó más de dos meses en regresar a su puesto pese a los esfuerzos del entonces ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: La última visita de los reyes a Ceuta y Melilla
Ceuta y Melilla no han sido visitada de forma oficial por los reyes de España desde el pasado 6 y 7 de noviembre de 2007 cuando en el trono estaban Juan Carlos I y Sofía. En Moncloa estaba José Luis Rodríguez Zapatero. Aquella visita levantó ampollas en Marruecos, donde Ceuta y Melilla siguen siendo considerados como presidios ocupados por España y por tanto se reclama su soberanía y también molestó que se escogiera como fecha el aniversario de la 'Marcha Verde' el 6 de noviembre, una fecha clave en el calendario marroquí ya que marcó el inicio de lo terminaría siendo la ocupación del Sáhara Occidental cuando se produjo la retirada española en 1976.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Así ve Marruecos la relación con España
El monarca alauí advirtió de que la relación con España es una "elección soberana" de Rabat y por ello dice que no puede supeditarse a "amenazas" ni "chantajes" denunciando la "instrumentalización" que se ha hecho de lo ocurrido en Ceuta.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Rabat por ahora guarda silencio
Rabat hasta la fecha no se ha pronunciado sobre la visita de los reyes a Ceuta, pese a que Mohamed VI pronunció el viernes pasado un discurso en el Parlamento en el que se refirió a lo sucedido aunque sin mencionar expresamente a Ceuta ni tampoco este histórico desplazamiento de Felipe VI y Letizia.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Una visita anunciada en agosto
A finales de agosto, Pedro Sánchez confirmó que se estaba preparando la visita de los reyes a Ceuta, sin embargo, esta visita no se ha materializado hasta ahora. El rey ha aprovechado todas las ocasiones que ha tenido para llamar la atención sobre lo ocurrido en Ceuta, defendiendo que como frontera de la UE que es la ciudad autónoma es merecedora de la solidaridad europea.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: La agenda de los reyes en Ceuta
La visita de los reyes comienza en el Ayuntamiento de Ceuta donde los monarcas van a ser recibidos por las autoridades y donde recibirán las llaves de la ciudad. Después visitarán el Colegio Vicente Aleixandre y el último acto será en el cementerio de Sidi Embarek donde habrá un acto homenaje de las alrededor de 140 personas que fallecieron cuando intentaban llegar a nado entre el 30 y el 31 de julio desde Marruecos. La jornada se cerrará con un encuentro con la sociedad civil de Ceuta en el Parador. Los monarcas dormirán en Ceuta y al día siguientes viajarán a Melilla.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo
Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo sobre la crisis migratoria en Ceuta. Ha llegado el día que todos los ceutíes han esperado años. Por primera vez, desde que subió al trono, el rey Felipe VI acompañado de la reina Letizia realiza una visita oficia a la ciudad autónoma. Lo hace en plena precampaña electoral y dos meses y medios después de la entrada masiva de migrantes del pasado 30 y 31 de julio.
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