Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Los Reyes visitan la ciudad, por primera vez desde su reinado

Ha llegado el día. El martes 13 de octubre ya quedará guardado en la historia como el día en el que los Reyes de España realizaron su primera visita oficial a Ceuta.

Felipe VI y doña Letizia viajan con la firme convicción de mostrar su respaldo a los ceutíes cuando ya han pasado más de dos meses desde la entrada masiva de migrantes del pasado 30 y 31 de julio. Este viaje llega en plena precampaña electoral y justo después del desfile de la Fiesta Nacional, donde en conversaciones con periodistas el monarca expresó que afronta el viaje con "ilusión y ganas".

También Pedro Sánchez ha indicado que la visita real busca escenificar que la normalidad se está abriendo camino paso a paso en la ciudad autónoma.

Los reyes dormirán en la ciudad autónoma, un gesto muy simbólico que no ha ocurrido nunca en democracia. Al día siguiente se desplazarán a Melilla.

Sigue en directo la última hora de la crisis migratoria en Ceuta.