El general Ballesteros, tras confirmarse la presencia de buques marroquíes en España: "Es un hecho gravísimo para forzar la soberanía de Ceuta y Melilla"

El general Ballesteros, exdirector del Departamento de Seguridad Nacional, ha estado en Espejo Público para hablar sobre Ceuta tras confirmar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la presencia de buques marroquíes en aguas españolas próximas a Ceuta los días 30 y 31 de julio.

Al ser preguntado por la situación, Ballesteros se muestra contundente: "Es un hecho muy grave, teniendo en cuenta que coincide en los dos días, no ha sido un hecho puntual, han sido dos días de patrulla en aguas españolas, esto es gravísimo que ha obligado a España a intervenir al mas alto nivel la diplomacia militar".

El propio general, asume que Marruecos está intentando hacer una "estrategia hibrida" para forzar una negociación de soberanía en Ceuta y Melilla y detalla que "catalogar" el problema de Ceuta como "inmigración", es "quedarse mirando al dedo".

La estrategia del Gobierno con la información

Tras la pregunta de Susanna Griso de enterarnos 75 días después, Ballesteros explica la intención de Pedro Sánchez: "El Gobierno ha querido controlar la información al milímetro, yo creo que ahora se ha hecho público para apaciguar a Marruecos como ocasión de la visita de los reyes a Ceuta y Melilla, con esto lo tienen más difícil de cara a Europa. Esto lo que hace es hacer más difícil una reacción fuerte de Marruecos".

"Da la sensación que ahora aparece en el momento oportuno para que sean contenidos en su respuesta diplomática por la visita de sus majestades. Somos nosotros quienes deberíamos haber activado ya los mecanismos en la Unión Europea ya que estamos frente a un desafío muy grave de largo recorrido", explica Ballesteros.

Posible visita de Mohamed VI a la frontera

Tras la información publicada por 'El Español' sobre una posible visita "inmediata" de Mohamed VI a la frontera de Ceuta, el general recuerda lo que pasó en 2007 con la visita de Juan Carlos I: "Retiraron al embajador durante dos meses, pero si Mohamed VI intenta forzar la situación, España debería recurrir a la UE y forzar la situación en materia de exportaciones y tratados", finaliza.

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