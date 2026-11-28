Mejores momentos | 28 de noviembre
Elena firma un pleno espectacular en la Triple Prueba de Velocidad y se lleva 6.000 euros de golpe
La concursante ha sido la auténtica protagonista de la noche, acertando de manera consecutiva los tres paneles bajo la temática “Produce dentera”.
Publicidad
El plató de La ruleta de la suerte noche ha vivido un momento que quedará guardado en el recuerdo del programa. Jorge Fernández ha dado paso a la exigente Triple Prueba de Velocidad bajo la pista: “Produce dentera”. Lo que nadie esperaba era la exhibición absoluta de Elena, que ha dominado la prueba de principio a fin.
En el primer panel, las letras han comenzado a destaparse hasta revelar la frase "Acariciar la piel de un melocotón". Elena ha sido la más rápida al pulsador y ha resuelto sin dudar. Entre risas por cómo había pronunciado la frase, la propia concursante ha provocado las carcajadas del público al confesar con ironía su profesión: "¡Encima soy profesora!".
Lejos de conformarse con los primeros 1.000 euros, Elena ha ido a por todas en el segundo panel. Con las pistas ya avanzadas, ha apretado el botón con decisión para acertar la respuesta: "El sonido de un tenedor rayando un plato", elevando su marcador a 2.000 euros.
Para terminar su exhibición, Elena ha decidido finalizar la prueba sin dar opción a que sus rivales estrenaran el marcador. La concursante ha vuelto a ser la primera en pulsar y ha pronunciado la solución final: "Chupar un limón recién cortado". Al confirmarse el acierto, la concursante ha saltado de alegría celebrando un pleno histórico que ha hecho subir su marcador directamente hasta los 6.000 euros.
Publicidad