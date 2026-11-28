El plató de La ruleta de la suerte noche ha vivido un momento que quedará guardado en el recuerdo del programa. Jorge Fernández ha dado paso a la exigente Triple Prueba de Velocidad bajo la pista: “Produce dentera”. Lo que nadie esperaba era la exhibición absoluta de Elena, que ha dominado la prueba de principio a fin.

En el primer panel, las letras han comenzado a destaparse hasta revelar la frase "Acariciar la piel de un melocotón". Elena ha sido la más rápida al pulsador y ha resuelto sin dudar. Entre risas por cómo había pronunciado la frase, la propia concursante ha provocado las carcajadas del público al confesar con ironía su profesión: "¡Encima soy profesora!".

Lejos de conformarse con los primeros 1.000 euros, Elena ha ido a por todas en el segundo panel. Con las pistas ya avanzadas, ha apretado el botón con decisión para acertar la respuesta: "El sonido de un tenedor rayando un plato", elevando su marcador a 2.000 euros.

Para terminar su exhibición, Elena ha decidido finalizar la prueba sin dar opción a que sus rivales estrenaran el marcador. La concursante ha vuelto a ser la primera en pulsar y ha pronunciado la solución final: "Chupar un limón recién cortado". Al confirmarse el acierto, la concursante ha saltado de alegría celebrando un pleno histórico que ha hecho subir su marcador directamente hasta los 6.000 euros.