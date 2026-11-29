Semana del 30 de noviembre al 4 de diciembre
Avance semanal de Sueños de libertad: Begoña comenzará a sospechar sobre la relación entre Beatriz y Gabriel
Begoña ayudada por Julia, empezará a sospechar de la relación entre su marido y la niñera, y la posibilidad de que esté embarazada de él.
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La próxima semana en Sueños de libertad viene cargada de cosas...
Esto es todo lo que va a pasar la próxima semana
Begoña intuirá que el miedo de su hija Julia y su comportamiento extraño le viene de algo sucedido con Beatriz. Sabe que su hija no está actuando con normalidad, pero... ¿descubrirá lo que le pasa?
La confesión de Julia y la teoría de Begoña
Tras varios episodios extraños, Julia, terminará por confesarle a su madre lo que vio y las amenazas de Beatriz... ¡Le contará que la vio recostada encima de Gabriel!
Begoña, con el apoyo de Andrés, comenzará a atar cabos y terminará por intuir una relación entre ellos... ¿qué hará ahora?
Por otro lado, Beatriz seguirá intentando intimidar a Julia... Lo que ella no se imagina es que Begoña lo descubrirá todo. También le ocultará a Gabriel lo sucedido con Julia, pero él también se dará cuenta de que algo raro pasa entre ellas...
En la colonia, Tasio le propondrá a Paula marcharse lejos para poder empezar de cero... ¿aceptará la joven y se irá con él?
Damián se enterará de una grave enfermedad
Damián recibirá una dura noticia respecto a su salud, su visión se estará empezando a ver afectada tras el golpe que le dio Tasio, ¿qué le pasará al patriarca? ¿Se lo contará a Digna?
Valentina seguirá con la mosca detrás de la oreja con respecto a Andrés. No sabe si él quiere casarse y siente que no le da toda la importancia que se merece...
Marta hablará con su hermano y le recomendará darle a Valentina su lugar, o su boda podría peligrar.
Por su parte, Fina se despedirá de Bianca... ¿para siempre? Y cogerá las riendas de su vida de nuevo... ¿hablará con Marta ahora que se ha ido la Aregntina?
¡Descúbrelo en Sueños de libertad! De lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3 o adelántate a su emisión con atresplayer.
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