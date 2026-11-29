La próxima semana en Sueños de libertad viene cargada de cosas...

Esto es todo lo que va a pasar la próxima semana

Begoña intuirá que el miedo de su hija Julia y su comportamiento extraño le viene de algo sucedido con Beatriz. Sabe que su hija no está actuando con normalidad, pero... ¿descubrirá lo que le pasa?

La confesión de Julia y la teoría de Begoña

Tras varios episodios extraños, Julia, terminará por confesarle a su madre lo que vio y las amenazas de Beatriz... ¡Le contará que la vio recostada encima de Gabriel!

Begoña, con el apoyo de Andrés, comenzará a atar cabos y terminará por intuir una relación entre ellos... ¿qué hará ahora?

Begoña en el capítulo 700 de Sueños de libertad | Manu Fiestas

Por otro lado, Beatriz seguirá intentando intimidar a Julia... Lo que ella no se imagina es que Begoña lo descubrirá todo. También le ocultará a Gabriel lo sucedido con Julia, pero él también se dará cuenta de que algo raro pasa entre ellas...

En la colonia, Tasio le propondrá a Paula marcharse lejos para poder empezar de cero... ¿aceptará la joven y se irá con él?

Damián se enterará de una grave enfermedad

Damián recibirá una dura noticia respecto a su salud, su visión se estará empezando a ver afectada tras el golpe que le dio Tasio, ¿qué le pasará al patriarca? ¿Se lo contará a Digna?

Damián en el capítulo 704 de Sueños de libertad | Manu Fiestas

Valentina seguirá con la mosca detrás de la oreja con respecto a Andrés. No sabe si él quiere casarse y siente que no le da toda la importancia que se merece...

Marta hablará con su hermano y le recomendará darle a Valentina su lugar, o su boda podría peligrar.

Por su parte, Fina se despedirá de Bianca... ¿para siempre? Y cogerá las riendas de su vida de nuevo... ¿hablará con Marta ahora que se ha ido la Aregntina?

Bianca y Fina en el capítulo 701 de Sueños de libertad | Manu Fiestas

¡Descúbrelo en Sueños de libertad! De lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3 o adelántate a su emisión con atresplayer.