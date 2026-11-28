La clásica prueba de la velocidad musical nos ha dejado impresionados. Nada más comenzar, Elena ha apretado el pulsador con decisión, pero al pedirle respuesta, la concursante ha tenido que confesar entre risas un inesperado: "Eh... no, lo siento", quedándose a las puertas de intentar resolverlo.

Aprovechando esa pequeña duda, Jaime, muy atento, ha apretado inmediatamente el pulsador para evitar que su compañera ganara la prueba. El concursante, no ha dudado ni un segundo en soltar la respuesta con total seguridad: "Tenía tanto amor guardado para ti".

Tras el acierto, nuestra maravillosa banda ha interpretado el estribillo del tema. Finalmente, Jorge Fernández no ha dudado en felicitar al grupo por su espectacular trabajo "Esa banda, ¡qué buenos sois!", y ha destacado la rapidez con la que Jaime se ha estrenado en el marcador: "Al final ha sido Jaime el ganador de los 1.000 primeros euros. Ya están en tu marcador, ¡qué fácil, eh!".