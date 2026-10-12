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Sánchez admite que varios buques marroquíes entraron en aguas de Ceuta coincidiendo con la entrada masiva

El presidente del Gobierno reduce esta acción a "un hecho puntual".

Imagen de Pedro Sánchez saludando a Felipe VI y Letizia

Imagen de Pedro Sánchez saludando a Felipe VI y Letizia Europa Press

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Alba Gutiérrez
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Durante el 30 y 31 de julio, varios buques de guerra de Marruecos cercaron Ceuta coincidiendo con la entrada masiva. Así lo indicaban en El País y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo ha reconocido durante la mañana de hoy. Sánchez ha considerado esto como "un hecho puntual" y se ha felicitado de que la normalidad está regresando de forma progresiva.

En una conversación con los periodistas en el Palacio Real durante la recepción ofrecida por los Reyes el 12 de octubre, Sánchez ha admitido que "fueron días muy intensos", aunque no ha querido vincular esos hechos con la entrada masiva de migrantes.

No obstante, ha admitido el hecho objetivo de que coincidieron en el tiempo y ha puesto en valor que la situación logró resolverse gracias a una interlocución "muy fluida" entre las Armadas de los dos países. Asimismo, ha añadido que entre dos países vecinos se producen este tipo de "hechos puntuales" y señala que, afortunadamente, no se ha vuelto a producir algo similar.

Ante la visita que realizarán el martes y miércoles a Ceuta y Melilla los Reyes, Sánchez ha subrayado que se está produciendo una paulatina vuelta a la normalidad que confía en que también la sientan los ciudadanos con esta visita.

Sobre el miedo a una posible respuesta de Marruecos, que con la anterior visita real en 2007 decidió llamar a consultas a su embajador, el presidente del Gobierno ha defendido rotundamente que Felipe VI y Letizia no hacen sino visitar "ciudades españolas".

Por otro lado, ha defendido una vez más la importancia de la relación con Marruecos para España, desde el punto de vista económico y comercial pero también a nivel cultural y social, dada la importante diáspora marroquí en nuestro país, y sobre todo en materia de lucha antiterrorista y contra el tráfico de seres humanos y las mafias.

Así pues, ha añadido, la relación de España con Marruecos, al igual que la del reino alauí con la UE, son fundamentales.

Movilizaron una fragata para frenar las incursiones

Ha sido el periódico El País el que publicó que varios buques de guerra de la armada marroquí estuvieron en aguas de soberanía española sin autorización en la misma fecha en la que se produjo la entrada de migrantes a la ciudad.

Tal y como apuntaban, esta incursión provocó la movilización de un buque español de la acción marítima el pasado 3 de agosto y posteriormente, Defensa reforzó la zona con la fragata 'Santa María', que luego fue sustituida por la 'Navarra' debido a una avería'.

Asimismo, señalaron que el hecho fue una "vulneración intencionada" y que las maniobras marroquíes se prolongaron durante los primeros días de agosto.

Según las mismas fuentes, la tensión creció durante esos días en aguas españolas y los buques de guerra marroquíes estuvieron a punto de provocar una colisión con las patrulleras españolas.

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