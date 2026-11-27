El secretario general del Partido Popular de Madrid, Alfonso Serrano, ha salido este viernes en Espejo Público tras la polémica generada por las palabras de Alberto Núñez Feijóo, asegurando que existe una manipulación del 'calladita' que está haciendo la izquierda cuando apenas restan unas horas para el cierre de la campaña electoral. Y asegura haber visto mensajes del propio partido socialista diciendo que "Feijoó ha estado calladito ante otras cuestiones".

Y asegura que los propios del PSOE ha estado callados ante muchos casos como las joyas de Zapatero: "A nosotros nos han llamado muchas veces radicales por hablar de gastarte el dinero en prostitutas; lo radical es gastártelo, no denunciarlo."

También, el dirigente madrileño extendió sus críticas al socio de coalición del PSOE, porque ha mantenido silencio ante los escándalos socialistas "para mantener los tres o cuatro ministerios que tenían", acusándoles de haber actuado como "cómplices" al no abandonar el Ejecutivo.

La defensa de Serrano a Feijóo

Serrano defendió que Feijóo lógicamente no es machista y destacó el papel de dirigentes y cargos del Partido Popular como Esther Muñoz, Cayetana Álvarez de Toledo, Isabel Díaz Ayuso y alcaldesas del PP en la Comunidad de Madrid, como referentes de mujeres que "toman decisiones" y representan una forma distinta de entender la libertad y la igualdad.

El secretario afirma respetar a todos los votantes, incluidos quienes opten por respaldar al PSOE, sostuvo que los electores "no son tontos" y atribuyó la ofensiva socialista al nerviosismo del Gobierno en la recta final: "Están muy nerviosos porque saben que les quedan poco más de 48 horas en el gobierno, y están tratando de hacer todo lo posible para que eso no ocurra".

Por último, Alfonso Serrano dice que "es una obsesión permanente" la que tiene la izquierda con la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y que en ocasiones la usan para atacar a Feijoó porque la izquierda en Madrid está "totalmente desconectada".

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