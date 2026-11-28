Elena era candidata a jugar la Gran Final, liderando la clasificación con más de 20.000€ acumulados a lo largo de la jornada. Sin embargo, esta concursante no parece ser de las que se conforman con poco y ha decidido ir a por todas en el Panel con Bote.

Caer en el gajo de 250€ y decir la F le ha permitido sumar 1.000€ más tanto a su marcador como al Bote total. Ahora bien, todavía le quedaba superar una de las misiones más complicadas en este panel: Apuntar a la casilla dorada y tener éxito en el proceso. Algo que, como bien ha demostrado, es difícil, pero no imposible.

La euforia se ha apoderado de Elena cuando atinaba en su tirada, cayendo en ese Bote que ya sumaba más de 12.000€. Leyendo muy despacio para evitar cualquier tipo de error, la concursante ha terminado esta fase del programa con más de 36.000€. ¡Directa a la Gran Final!

Dale play al vídeo de arriba para disfrutar de nuevo de este emocionante momento.