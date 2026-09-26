Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Madrid se moviliza por Ceuta y reclama elecciones generales

La crisis migratoria que atraviesa Ceuta continúa sin resolverse tras casi dos meses de entradas masivas de migrantes. Mientras las administraciones mantienen los dispositivos de vigilancia y asistencia, todavía quedan miles de personas pendientes de ser trasladadas a otros recursos.

Este sábado, Madrid acogerá una nueva marcha convocada por Sociedad Civil Española para reclamar elecciones generales y mostrar su apoyo a Ceuta. La movilización contará con la participación del PP y Vox, y recorrerá el centro de la capital desde la plaza de Cibeles hasta el Arco de Moncloa.

La situación también ha generado preocupación por las condiciones de algunos asentamientos. La Policía Nacional detuvo este viernes a tres ciudadanos marroquíes, residentes en un asentamiento de la playa del Trampolín, por su presunta implicación en la retención de dos menores migrantes. Las niñas fueron trasladadas al Hospital Universitario de Ceuta para recibir asistencia.

Paralelamente, las administraciones continúan con el realojo de personas en situación de calle. Este viernes fueron trasladadas 63 mujeres solas o con hijos menores a un recurso de la Hípica.

Durante los últimos días también se han localizado nuevos asentamientos. Los Bomberos encontraron un refugio clandestino en unas galerías subterráneas donde podría haberse alojado entre 30 y 50 migrantes.

Muere un joven migrante

La crisis ha dejado además un fallecido. Un joven marroquí murió este viernes en un asentamiento situado en la antigua Fábrica del Guano, cerca de la playa del Trampolín. Las causas de la muerte todavía no han sido determinadas.

La situación de Ceuta ha trascendido también al ámbito internacional. El papa León XIV se refirió a la situación durante su viaje a Francia y pidió buscar una respuesta ante lo que calificó como una "crisis humanitaria".