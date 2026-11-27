Un joven de 35 años perdía la vida este jueves tras recibir un disparo mientras participaba en una cacería de jabalíes en una localidad de León.

Los hechos ocurrieron cerca de las 18:40 horas en Tombrío de Abajo, cuando el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León recibía una llamada alertando de que un hombre había sufrido un impacto de bala durante una batida.

Inmediatamente después se desplazaron hasta el lugar del suceso varias dotaciones de emergencia que, debido a la dificultad del terreno, tuvieron que acceder con vehículos especiales. Concretamente se movilizó una ambulancia de soporte vital básico, un equipo médico del Punto de Atención Continuada (PAC), los bomberos de Ponferrada y el Centro de Coordinación de Emergencias.

Cuando los profesionales consiguieron llegar al lugar del suceso sólo pudieron certificar la muerte del joven cazador.

Horas más tarde se ha conocido la noticia de que el presunto autor del disparo durante la cacería, ha sido detenido por el Equipo Territorial de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Ponferrada. El varón se encuentra a la espera de que se esclarezca la investigación y concluyan los resultados de la autopsia, según ha detallado la Subdelegación del Gobierno en León.

Muere un cazador por un disparo accidental en Cantabria

Este mismo mes ocurría otro suceso similar, pero esta vez en Cantabria, donde otro cazador perdía la vida en el municipio de Medio Cudeyo tras recibir un disparo fortuito del arma de uno de sus compañeros.

La jornada de caza había terminado, y la cuadrilla se encontraba guardando las armas y los perros cuando ocurrió la trágica noticia.

Fue cerca de las 13:40 horas cuando el 112 recibía la llamada alertando de lo sucedido, pero cuando los sanitarios llegaron al lugar de los hechos, sólo pudieron certificar la muerte. Según los primeros indicios, habría sido uno de los compañeros que se encontraba manipulando un arma, cuando se produjo el disparo accidentalmente que alcanzó a la víctima.

La Guardia Civil abrió una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso.