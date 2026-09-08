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Las imágenes de la reunión del Rey Felipe VI con la cúpula militar para analizar la situación en Ceuta

La Casa Real ha comunicado en redes sociales la reunión de Felipe VI con la ministra, el Jemad y los mandos operativos de Defensa de este lunes.

La imagen de la reunión del Rey

Las imágenes de la reunión del Rey Felipe VI | Antena 3 Noticias

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Ángela Clemente
Ángela Clemente
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El Rey Felipe VI se reunió este lunes con los responsables del Ministerio de Defensa, entre ellos la ministra Margarita Robles, para analizar la situación en Ceuta. La Casa Real ha difundido la foto de ese encuentro, al que Felipe VI acudió vestido con el uniforme del Ejército de Tierra. Además de la ministra, también asistió el Jefe del Estado Mayor de la Defensa y el comandante general de Ceuta, Luís Fernández Herrero.

Según ha informado este martes la Casa Real en su cuenta oficial de 'X', la reunión de Felipe VI con la ministra, el Jemad y los mandos operativos de Defensa, se produjo este mismo lunes, un mensaje al que acompaña una fotografía del encuentro.

Esta reunión se produjo después de que el rey y la ministra de Defensa coincidieran el pasado viernes en Toledo, en el Museo del Ejército en una exposición sobre la participación española en el origen y desarrollo histórico de los actuales Estados Unidos de América.

El próximo viernes, volverán a encontrarse en la base naval de Rota (Cádiz) en un acto con motivo de la conmemoración del 25 aniversario de los atentados terroristas del 11-S. Tras la entrada de miles de migrantes en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio, Felipe VI expresó su "preocupación e indignación" por los "graves" acontecimientos ocurridos en Ceuta, y también en Melilla, e insistió en la necesidad de adoptar todas aquellas medidas que transmitieran "de forma unida, clara y determinante a las poblaciones de Ceuta y Melilla el apoyo y cariño del resto de España", una unidad a la que volvió a apelar el jefe del Estado en el Día de Ceuta: "La Corona y todos, con nuestra ciudad".

La visita de Felipe VI a Ceuta

La Casa Real y el Gobierno trabajan en la visita de Felipe VI a Ceuta, la cual anunció el presidente del ejecutivo, Pedro Sánchez, para las próximas semanas. Supondría un momento histórico, ya que es el primero que realizará el jefe del Estado, todavía sin fecha concreta.

Crisis en Ceuta

Los niños de Ceuta han vuelto este martes al colegio entre policías, militares y miles de migrantes ocupando las calles. Un amplio dispositivo trata de garantizar la seguridad a los más de 16.000 alumnos que este martes han regresado a las aulas. Hay vigilancia privada en todos los centros y presencia reforzada de Policía y Guardia Civil en sus alrededores y en las rutas escolares. Aún así, padres de alumnos aseguran "tener miedo" e incluso algunos han llevado a sus hijos con 'sprays' de gas pimienta dentro de las mochilas.

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