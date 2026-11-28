La ruleta de la suerte noche arrancaba por todo lo alto cuando Jaime, aprovechando el error de Elena, resolvía el primer panel con una rapidez espectacular. Un momento que daba paso al himno de Nena Daconte ‘Tenía tanto que darte’, quizás una referencia directa a los premios que se iban a repartir a lo largo del programa.

Sin embargo, Elena no se ha venido abajo. Ni tan siquiera cuando, en el primer panel normal, perdía más de 3.000€ al no conseguir ver la respuesta correcta. Momento en el que Jaime de nuevo aprovechaba la oportunidad para sumar 1.000€ más a su marcador.

Todo ha cambiado cuando llegaba la Triple Prueba de Velocidad. En ese momento, Elena se ponía a los mandos del pulsador para duplicar el premio total, haciendo un pleno que le ha hecho ganar nada menos que 6.000€.

Esto le ha dado la confianza suficiente como para que, en el siguiente panel, consiguiera atinar en todas sus tiradas, acertar las letras pedidas y, así, llevarse más de 7.000€ en su turno. ¡Segunda ola consecutiva para esta concursante!

No obstante, Belén no pensaba dejárselo todo tan fácil. La concursante, a pesar de no haber empezado con buen pie la velada, ha cerrado un panel de más de 8.000€. De este modo, conseguía acumular 10.975€ totales para, en el Panel con Bote, soñar con llegar a la Gran Final.

Por unos instantes, parecía que Belén iba a lograr esta remontada histórica. Sin embargo, ha terminado perdiendo el turno y Elena ha ido a lo grande. Tras caer en la casilla del Bote, ha añadido más de 13.000€ a su marcador, quedándose con un total de 36.825€. ¡Enhorabuena!

Jaime, por el contrario, se ha tenido que conformar con 2.000€. Un dinero que, en el programa diario, sería más que suficiente como para tirar cohetes; pero que, en esta edición especial, le ha sabido a más bien poco.

Finalmente, Elena no ha logrado superar la Gran Final, aspirando incluso a los 100.000€ totales. Pero, lo que es seguro, es que ha vivido una de las noches más memorables de su vida, llevándose a casa más de 36.000€.