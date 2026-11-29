Esta noche, un hombre armado irrumpe en el hotel de Serhat y amenaza a todos a punta de pistola. Mientras Serhat forcejea con el atracador, Axel intenta escapar para pedir ayuda, pero el hombre, al que Cihan ha metido a escondidas en el hotel, le pega un tiro.

Serhat consigue desarmarlo y corre hacia Axel. "Aguanta, campeón, te vas a poner bien", le dice mientras pide ayuda. El atracador vuelve a coger la pistola para disparar a Serhat, pero uno de los policías interviene. Mientras tanto, todos intentan ayudar a Axel y piden una ambulancia de inmediato.

El disparo tendrá graves consecuencias. La muerte de Axel, el hijo de Tibet, traerá nuevos problemas para Serhat y hará que salga a la luz los negocios ilegales de Cihan en el hotel de su hermano. Esta traición está a punto de cambiarlo todo entre ellos.

A las 22.00 horas, nuevo capítulo de El secreto en Antena 3. Y ya disponible en atresplayer.